حملة اعتقالات جديدة بتهم الفساد تطال معارضة تركيا: 47 مذكرة و37 موقوفاً بينهم رئيس بلدية جزر الأمراء

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول 47 مذكرة توقيف بتهم فساد، واعتقلت 37 شخصاً بينهم رئيس بلدية جزر الأمراء، في إطار حملة تستهدف حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي يعاني أصلاً من أزمة قيادة.

تواصل الحكومة التركية حملاتها ضد المعارضة ، حيث شهدت الجمعة الماضية إصدار 47 مذكرة توقيف جديدة بتهم الفساد ، أسفرت عن اعتقال 37 شخصاً على الأقل، بينهم رئيس بلدية جزر الأمراء، وهو أرخبيل صغير يقع قبالة سواحل إسطنبول.

وتأتي هذه الحملة في إطار تحقيق واسع النطاق يقوده مدعي عام إسطنبول، ويستهدف مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، منذ أكثر من عام. وتشمل التهم المنسوبة إلى الموقوفين منح رخص بناء غير قانونية، واختلاس الأموال العامة، والتلاعب بالمناقصات، وإساءة استعمال السلطة. وقد نُفذت عمليات التوقيف في أربع محافظات تركية على الأقل، بما في ذلك إزمير، المعقل التاريخي للحزب على ساحل بحر إيجه، ومرسين في الجنوب، بالإضافة إلى منطقتين في إسطنبول.

هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة حزب الشعب الجمهوري، إذ سبق أن أدت تحقيقات مماثلة إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس 2025. ويواجه الحزب، الذي فاز بفوز كبير في الانتخابات البلدية في مارس 2024، ضغوطاً متزايدة من الحكومة المركزية.

ويأتي توقيف رئيس بلدية جزر الأمراء في وقت يشهد فيه الحزب أزمة قيادة حادة؛ إذ أصدرت محكمة تركية في 21 مايو 2025 قراراً بإلغاء فوز أوزغور أوزيل برئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية التي جرت عام 2023، وإعادة الرئاسة إلى سلفه كمال كيليتشدار أوغلو. هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات داخل الحزب وخارجه، واعتبره المراقبون تدخلاً قضائياً في الشؤون الداخلية للمعارضة.

ويرى المحللون أن هذه الحملة تهدف إلى إضعاف حزب الشعب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، والتي كان الحزب قد رشح فيها أكرم إمام أوغلو. ويشيرون إلى أن استخدام قضايا الفساد كأداة سياسية ليس جديداً في تركيا، حيث سبق أن استُخدم ضد شخصيات معارضة أخرى. وفي المقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات، وتؤكد أن التحقيقات تجري وفق القانون وبشكل مستقل. ومع ذلك، يرى النقاد أن تزامن هذه الاعتقالات مع الأزمة الداخلية في الحزب يثير تساؤلات حول نزاهة القضاء.

وتتواصل ردود الفعل الدولية، حيث دعت منظمات حقوقية إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، محذرة من تآكل الديمقراطية في تركيا. وفي غضون ذلك، يواصل حزب الشعب الجمهوري تأكيد تمسكه بخيار النضال السياسي السلمي، داعياً أنصاره إلى التعبئة لمواجهة ما يصفه بـ"الانقلاب القضائي" على إرادة الناخبين





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تركيا الفساد المعارضة اعتقالات حزب الشعب الجمهوري

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