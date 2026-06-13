حمزة عبد‑الكريم: النجم الصاعد الذي يهدد بترك بصمة في مونديال 2026

يُسَلط الضوء على مسيرة النجم المصري الشاب حمزة عبد‑الكريم، من تألقه في أكاديمية برشلونة إلى مشاركته مع المنتخب في كأس العالم 2026، مع تحليل لأدائه وأبرز إنجازاته.

يظهر النجم الصاعد حمزة عبد‑الكريم ، الدولي المصري البالغ من العمر 18 عاماً، كقوة جديدة في عالم كرة القدم، حيث يشارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 2026 التي تُقام في ثلاث دول أميركية.

تم اختيار اللاعب، الذي يشتعل نجماً في صفوف برشلونة تحت 19 سنة، ضمن القائمة النهائية للمنتخب، ليقود هجوم الفراعنة في مشاركتهم الرابعة في البطولة. وفقاً لموقع الفيفا الرسمي، يحتل حمزة مكاناً بين أصغر خمسة لاعبين في المونديال، ما يكسبه إشادات واسعة باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة على الساحة العالمية. تألق عبد‑الكريم ليس محصوراً على المستوى الدولي فحسب، بل يمتد إلى مسيرته مع الأندية.

بعد أن نال إشادة كبيرة في مونديال الناشئين تحت 17 سنة في قطر، انتقل إلى أكاديمية برشلونة في فبراير الماضي واندمج مع فريق الشباب تحت 19 عاماً، حيث سجل خمسة أهداف في سبع مباريات فقط. وقد أثار هذا الأداء انتباه المدرب حسام حسن، الذي أدرجه ضمن قائمة 26 لاعباً للمنتخب الأول، ما مكنه من خوض مبارياته التحضيرية أمام فرق مثل روسيا والبرازيل.

وفي مباراة وداع الجماهير في القاهرة ضد روسيا، أظهر الشاب مهاراته المرموقة، ثم شارك في لقاء كليفلاند ضد البرازيل كبديل في الدقيقة 85، ليحمل قميصاً لرفينيا من برشلونة عند انتهاء المباراة. على الصعيد الناديى، لا يزال حمزة يثبت جدارته في برشلونة. افتتح سجل تهديفه برأسية في مباراة تعادل 2‑2 أمام هويسكا، ولاحقاً سجل هاتريكاً في المباراة الختامية للموسم ضد مونتيكارلو، حيث رفع النتيجة إلى 9‑0 بفضل ثلاثية أهدتها رأسياً خلال 15 دقيقة من الشوط الأول.

أشار حارس هويسكا، جوردي ساوسيدو، إلى أن اللاعب يجمع بين القوة البدنية والقدرة على اللعب الهوائي، ما يجعله تشكيلةً لا يمكن إيقافها داخل منطقة جزاء الفريق المنافس. هذه الصفات جعلت من عبد‑الكريم خياراً استراتيجياً يلجأ إليه برشلونة في المستقبل القريب، خصوصاً مع إقناع الإدارة الكتالونية بتفعيل خيار الشراء النهائي من الأهلي المصري بمجرد انتهاء فترة الإعارة. إن إنجازات حمزة عبد‑الكريم في مرحلة مبكرة من مسيرته تدل على إمكانات هائلة قد تقوده إلى أن يصبح أحد أعمدة كرة القدم المصرية.

يظل السؤال الأبرز هو ما إذا كان سيصل إلى مستويات أسطورية مثل ميسي أو رونالدو، لكنه بلا شك سيظل اسماً لامعاً على الساحة الدولية، متى ما استمر في تقديم مستواه المتّح في أكبر مسرح رياضي على الإطلاق





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حمزة عبد‑الكريم كأس العالم 2026 برشلونة تحت 19 المنتخب المصري مواهب صاعدة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رافينيا: لا أملك ما أثبته لأحد.. ومستعدون للمونديال مهما كانت الضغوطأكد البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، أن منتخب بلاده وصل إلى كأس العالم 2026 في أفضل جاهزية...

Read more »

من «الأسادو» إلى القهوة والتمور.. المنتخبات تحمل نكهات أوطانها إلى المونديالحرصت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 على اصطحاب أكثر الأطعمة والمشروبات ارتباطاً...

Read more »

سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 11 يونيو 2026كشفت البنوك المصرية، الخميس 11 يونيو 2026، آخر أيام أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار الصرف...

Read more »

سعر الذهب في مصر الخميس 11 يونيو 2026.. فرصة مناسبة للشراءتراجعت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب تذبذبها...

Read more »

قبل ساعات من افتتاح كأس العالم.. عاصفة واحتجاجات ومكسيكو سيتي تعلق الدراسةدخلت المكسيك الساعات الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026 وسط سباق مع تحديات مناخية...

Read more »

موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم.. المكسيك تواجه جنوب إفريقياتنطلق بطولة كأس العالم 2026، اليوم الخميس 11 يونيو، في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث...

Read more »