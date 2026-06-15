حمزة عبد الكريم: الفريق قدم مباراة جيدة في مواجهة بلجيكا

اشاد مهاجم منتخب مصر حمزة عبد الكريم بأداء الفريق في مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 لكرة القدم.

أشاد حمزة عبد الكريم ، مهاجم منتخب مصر الواعد ولاعب فريق برشلونة الإسباني للشباب، بأداء الفريق في مواجهة بلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1، مساء الاثنين، في الجولة الأولى من المجموعة السابعة ل كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال حمزة عبد الكريم عبر قناة بي بي سي عقب اللقاء الذي أقيم في سياتل: الفريق بالكامل قدم مباراة جيدة، والكل كان يريد الفوز بالنقاط الثلاث، ولكن خرجنا بنقطة واحدة بعدما بذلنا أقصى جهد لنا. وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً: نشكر الجماهير التي حضرت في المدرجات، لقد خلقت أجواء رائعة، وعلينا التركيز حالياً في المباراة القادمة.

وبسؤاله هل تجاوز منتخب مصر الاختبار الأصعب في دور المجموعات، أجاب مهاجم برشلونة: ندرك أن منتخب بلجيكا فريق جيد، ويضم لاعبين مميزين، ولكن لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، فكل مباراة بالنسبة لنا نكون مطالبين بالنقاط الثلاث. واختتم تصريحاته: الجماهير كانت رائعة في المدرجات، نشكرهم على المساندة، وننتظرهم في المباراة القادمة، ليقدموا أجواء أفضل. وسيلعب منتخب مصر في الجولة الثانية ضد نيوزيلندا في مباراة تقام فجر الاثنين المقبل، بينما ستلعب بلجيكا ضد إيران





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منتخب مصر كأس العالم 2026 بلجيكا حمزة عبد الكريم برشلونة

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