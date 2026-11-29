شهدت جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن لعام 2026 منافسات شرسة بميدان الوثبة، حيث تصدر حمد العامري النتائج المسائية وألن السويدي حقق فوزاً مبكراً في اليوم السادس.

في خطوة بارزة من بطولات الخيل، استضاف ميدان الوثبة مساء اليوم المنافسات الخاصة باليوم السادس من جائزة زايد الكبرى ل سباقات الهجن لعام 2026. وقد أشرف على متابعة هذه الفعاليات الرياضية الرفيعة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، المستشار الرسمي لصاحب السمو رئيس الدولة ورئيس اتحاد سباقات الهجن ، ليُظهر الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه السباقات كجزء أساسي من التراث الرياضي الوطني.

تصدر حمد العامري الكأس الرئيسي في المساء

بدأت فعاليات السباق المسائي ضمن تحديات فئة سن الثنايا لمسافة ستة كيلو مترات، حيث حققت الإبل أداءً قياسياً جعل "الشاهينية" لحمد نهيان سالم العامري تتصدر المشهد. وحصلت هذه الإبل على كأس الأبكار الرئيسي بزمن قياسي قدره 8.54.20 دقائق، في حين صعد "شهاب" لعبدالله حمد بن نهيان العامري إلى منصة التتويج محققاً بندقية القعدان الرئيسي في الشوط الثاني بزمن 9.01.90 دقائق.

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نتائج الشوط الثالث والرابع والسادس

انتقل اللقب في الشوط الثالث إلى "الدهماء" لعلي بن جميل بن سباح الوهيبي، التي حصدت كأس الأبكار المحليات بزمن 9.04.29 دقائق، لتسحب "شرط" لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي اللقب في الشوط الرابع بزمن 9.05.70 دقائق. كما فازت "سلسال" لسعيد جابر عبدالله محمد في الشوط الخامس بزمن 9.07.91 دقائق، وواصل "زيورخ" للمالك نفسه تألقه في الشوط السادس بزمن 9.01.23 دقائق.

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الأرنود السويدي وبلقان العامري في المقدمة

توج أحمد سلطان بالرشيد السويدي بلقب الشوط السابع بحوزة الإبل المسماة "ملبي" التي سجلت زمن 9.13.76 دقائق. وفي الشوط الثامن، حقق عبدالله حمد بن نهيان العامري اللقب بحوزة "الباسل" بزمن 9.04.34 دقائق، بينما سيطر تركي سيف محمد العتيبي على الشوط التاسع بإبل "برمجة" بزمن 9.09.91 دقائق. كما فاز سعيد جابر عبدالله محمد بالشوط العاشر بـ"غارة" بزمن 9.09.37 دقائق، وتصدر "العاصوف" لسيف راشد سعيد النعيمي الشوط الحادي عشر بزمن 9.20.52 دقائق.

الفترة الصباحية والإنتاج القبلي

أسفرت منافسات الفترة الصباحية لفئة سن الثنايا والإنتاج لهجن أبناء القبائل لمسافة ستة كيلو مترات عن نتائج متميزة. حيث حقق شعار محمد سلطان بن مرخان الكتبي رمزين متتاليين عبر "إثارة" و"أثير" في كأس الأبكار للمحليات والمهجنات. وفازت "إثاره" بالشوط الرئيسي الأول بزمن 9.01.90 دقائق، بينما حصد "السرابي" للشعار الرئيسي الثاني للشوط الثاني بزمن 9.10.02 دقائق.