حمدان بن محمد: هدفنا واضح.. دبي ستكون البيئة الأفضل عالمياً للذكاء الاصطناعي

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي اليوم تشهد تحوّلاً نوعياً في مسيرتها التنموية، يتصدّر فيه الذكاء الاصطناعي صناعة الفرص الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الأعمال، بما يُرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا وال اقتصاد الرقمي، أن دبي اليوم تشهد تحوّلاً نوعياً في مسيرتها التنموية، يتصدّر فيه الذكاء الاصطناعي صناعة الفرص ال اقتصاد ية، وتعزيز تنافسية الأعمال، بما يُرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لل اقتصاد الرقمي و صناعة المستقبل .

واطّلع سموّه على مستجدات سير العمل في المشروعات والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة، كما اطلع سموّه على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الهادف إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، وتعزيز جاهزية الشركات للاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة. كما اعتمد سموّه استضافة دبي للدورة الـ50 من البطولة العالمية للبرمجة، إحدى أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في مجال البرمجة، والتي تستقطب نخبة المواهب الطلابية من مختلف أنحاء العالم





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