استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في قصر النخيل بأبوظبي وفدا من النيابة العامة في أبوظبي برئاسة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي

حمدان بن زايد يطّلع على خطة ال نيابة في أبوظبي ومبادراتها بال ظفرة لتطوير ال قضاء وترسيخ القانون وتبسيط الإجراءات بالتقنيات الحديثة استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة ال ظفرة في قصر النخيل ب أبوظبي وفدا من ال نيابة العامة في أبوظبي برئاسة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي اطّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على خطة عمل ال نيابة العامة وإحصائيات القضايا والمبادرات النوعية في منطقة ال ظفرة بما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ودعم دورها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وأشاد سموه بالتطور الذي تشهده المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي وبالدور الذي تؤديه ال نيابة العامة في تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية وتبسيطها باستخدام أحدث التقنيات بما يدعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي ومؤكدا حرص القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعم وتطوير النظام القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون كما اطّلع سموه على عدد من الإحصائيات والخطط والمشاريع المستقبلية لل نيابة العامة والتي من شأنها الإسهام في توطيد مكانة الإمارة مركزا رائدا للعدالة على المستوى العالمي من جانبه أعرب المستشار علي محمد البلوشي عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على متابعة أعمال ال نيابة العامة ومبادراتها في منطقة ال ظفرة مؤكدا استمرار ال نيابة في الارتقاء بجودة الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في الحفاظ على أمن الأفراد والمجتمع حضر الاستقبال ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة ال ظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة ال ظفرة إلى جانب عدد من المسؤولي.

حمدان بن زايد يطّلع على خطة النيابة في أبوظبي ومبادراتها بالظفرة لتطوير القضاء وترسيخ القانون وتبسيط الإجراءات بالتقنيات الحديثة استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في قصر النخيل بأبوظبي وفدا من النيابة العامة في أبوظبي برئاسة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي اطّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على خطة عمل النيابة العامة وإحصائيات القضايا والمبادرات النوعية في منطقة الظفرة بما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ودعم دورها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وأشاد سموه بالتطور الذي تشهده المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي وبالدور الذي تؤديه النيابة العامة في تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية وتبسيطها باستخدام أحدث التقنيات بما يدعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي ومؤكدا حرص القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعم وتطوير النظام القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون كما اطّلع سموه على عدد من الإحصائيات والخطط والمشاريع المستقبلية للنيابة العامة والتي من شأنها الإسهام في توطيد مكانة الإمارة مركزا رائدا للعدالة على المستوى العالمي من جانبه أعرب المستشار علي محمد البلوشي عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على متابعة أعمال النيابة العامة ومبادراتها في منطقة الظفرة مؤكدا استمرار النيابة في الارتقاء بجودة الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في الحفاظ على أمن الأفراد والمجتمع حضر الاستقبال ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إلى جانب عدد من المسؤولي





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