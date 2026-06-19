حمدان بن زايد يلتقي شيوخاً ومسؤولين ومواطنين ببرزة قصر النخيل

يحتفل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ببرزة قصر النخيل في أبوظبي، حيث يلتقي عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين، وتعكس الأحاديث الودية بين القيادة وأبناء الوطن عمق العلاقة الوطيدة.

حمدان بن زايد يلتقي شيوخ اً و مسؤولين و مواطنين ببرزة قصر النخيل ويؤكد الاستثمار في الإنسان ركيزة التنمية وتعزيز التلاحم الوطني استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من ال شيوخ وال مسؤولين وال مواطنين في برزة قصر النخيل في أبوظبي، وتعكس الأحاديث الودية بين القيادة وأبناء الوطن عمق العلاقة الوطيدة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التواصل المستمر مع المواطنين والاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة. وأكَّد سموّه أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في الإنسان وتمكينه باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والازدهار، مشيراً إلى أهمية ترسيخ قيم المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لخدمة المجتمع والوطن.

وثار الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسموّ الشيخ حمدان بن زايد، وثمنوا حرصه على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى آرائهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات تجسد نهج القيادة في تعزيز القرب من المجتمع وترسيخ قيم التلاحم الوطني. ويعد هذا اللقاء إضافة إلى سلسلة اللقاءات التي يقوم بها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع المواطنين، حيث يلتقي بالشيوخ والمسؤولين والمواطنين في مختلف مناطق الدولة، للاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم، وتقديم الدعم لهم وتعزيز التلاحم الوطني.

ويشهد هذا اللقاء حضوراً كبيراً من شيوخ وأبناء الوطن، حيث يشاركون في المناقشات والمناقرات التي تتمحور حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع، مثل التنمية والازدهار والتعليم والصحة والرياضة والثقافة والفنون. ويعكس هذا اللقاء أهمية التواصل المستمر بين القيادة والمواطنين، حيث يؤكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على حرصه على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى آرائهم، وتقديم الدعم لهم وتعزيز التلاحم الوطني.

ويعد هذا اللقاء إضافة إلى سلسلة اللقاءات التي يقوم بها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع المواطنين، حيث يلتقي بالشيوخ والمسؤولين والمواطنين في مختلف مناطق الدولة، للاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم، وتقديم الدعم لهم وتعزيز التلاحم الوطني. ويعد هذا اللقاء إضافة إلى سلسلة اللقاءات التي يقوم بها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع المواطنين، حيث يلتقي بالشيوخ والمسؤولين والمواطنين في مختلف مناطق الدولة، للاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم، وتقديم الدعم لهم وتعزيز التلاحم الوطني





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