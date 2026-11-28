زار حمدان بن زايد آل نهيان منزلي محمد مطر المنصوري وسعيد محمد السويدي في أبوظبي ضمن التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ، منزلي كل من محمد مطر المنصوري و سعيد محمد السويدي في أبوظبي. جاءت الزيارتان في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم داخل منازلهم.

وقد استقبل المنصوري والسويدي وأفراد أسرتيهما سموه بالترحيب، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة. وتشير تفاصيل الزيارتين إلى أنهما تمتا في الإمارة نفسها، وبالأسلوب ذاته من اللقاء المباشر داخل المنازل.

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تفاصيل الزيارتين وحرص القيادة على التواصل المباشر

زار حمدان بن زايد آل نهيان منزل محمد مطر المنصوري، ثم منزل سعيد محمد السويدي، وكلاهما في أبوظبي. وتندرج الزيارتان ضمن نهج يحرص عليه سموه في لقاء المواطنين والاستماع إليهم بشكل مباشر.

وأوضح النص أن الهدف من الزيارتين هو الاطمئنان على أحوال المواطنين، وهو ما يعكس اهتمام سموه بالتفاعل المباشر مع أفراد المجتمع بعيدا عن الإطار الرسمي المعتاد. ورافق سموه خلال الزيارتين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين في منطقة الظفرة.

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ترحيب الأسرتين وأجواء الحديث الودي

رحب محمد مطر المنصوري وأفراد أسرته بحمدان بن زايد آل نهيان، ومثنوا على حرص سموه على الالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم. واعتبروا أن هذه اللفتة تعكس اهتماما وتقديرا واضحين لهم ولأسرهم.

وفي منزل سعيد محمد السويدي، أكد الترحيب ذاته، إذ عبر السويدي وأفراد أسرته عن بالغ شكرهم لسموه، ونوهوا بما تمثله الزيارة من دليل على متانة العلاقة بين القيادة وأبناء الوطن. وتبادل سموه مع أفراد الأسرة أحاديث ودية، واستمع إلى أحوالهم في أجواء سادها الود والتقدير.

وتعكس هذه الأجواء، وفق ما ورد في النص، نهج التواصل والتلاحم الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة، وتؤكد على أهمية الحوار المباشر بين القيادة وأفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة.

دعوات الحضور لاستقرار الإمارات ومسيرة التنمية

أعرب الحضور في منزل المنصوري عن تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بدوام الصحة والعافية. كما دعوا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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وفي منزل السويدي، تضمنت الدعوات تمني موفور الصحة والعافية لرئيس الدولة، وأن يديم الله على الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويواصل مسيرة الخير والنماء والازدهار. وتعكس هذه الدعوات، بحسب النص، الارتباط الوثيق بين أبناء الوطن وقيادتهم، ومواصلة مسيرة التنمية في الدولة.