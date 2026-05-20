تلقى أرسنال انتصارًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسمه، بعد انتظار دام 22 عامًا للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى. وبدلاً من الاعتماد على اللعب الجمالي، اختار مدرب أرسين فينغر الجديد ميكيل أرتيتا الواقعية الكبيرة في استغلال الكرات الثابتة، مما أدى إلى تحقيق الفريق لعدد قياسي من الأهداف من الركلات الثابتة من الركلات.

مع إنهاء أرسنال انتظارًا دام 22 عامًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ظهرت مفارقة واضحة في الطريقة التي بنى بها ميكيل أرتيتا فريقه البطل، الأمر الذي لم يعتمد على المثالية والأسلوب الجمالي في اللعب المرتبط بالنادي سابقًا، بل من خلال الواقعية الكبيرة في استغلال الكرات الثابتة.

ونجح في ایجاد خطط ركلات ثابتة دقيقة، مما أفضى إلى تحقيق الفريق 24 هدفًا من الركلات الثابتة هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد لم يحمله أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما فرض عليه الجدل حول «فوز أرسنال بطريقة قبيحة»





