حكيمي يقود فوز باريس سان جيرمان ويسخر من التحديات القانونية

أشرف حكيمي يحقق ثلاثية في فوز باريس سان جيرمان، ويؤكد جاهزيته الكاملة رغم الإجراءات القضائية الجارية ضده، في أداء حاسم لدوري الأبطال.

أثبت الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي صلابة ذهنية استثنائية أثناء مشاركته مع باريس سان جيرمان ، حيث لم يبدي أي تأثر ظاهري بسير الإجراءات القضائية التي يواجهها، مواصلاً ترسيخ مكانته كعنصر محوري في منظومة المدرب لويس إنريكي. وقد أظهر حكيمي أداءً هجومياً ضارياً خلال المباراة المحلية ضد لوهافر، التي انتهت بفوز واسع بنتيجة خمسة أهداف لهدف واحد، مسجلاً ثلاثية كاملة مع تقديم تمريرتين حاسمتين.

أداء هجوميا يتجاوز حدود الدفاع

عاد السؤال التقليدي يطرح نفسه بقوة بعد هذا الأداء: كيف لمدافع بهذه الصلابة الدفاعية أن يتحول إلى قوة هجومية فاعلة داخل منطقة جزاء الخصم؟ يعكس أداء حكيمي تعريفًا جديدًا لدور الظهير، مما دفع مدرب الفريق الإسباني إلى الإشادة بمستواه العالي بعد المباراة. وأشار إنريكي إلى أن اللاعب المغربي أصبح أقرب إلى المهاجمين، حيث يتمركز أحيانًا أمام خط الهجوم، مما يجعله لاعباً هجومياً بامتياز عندما يملك الفريق الكرة.

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وأضاف المدرب أن حكيمي يمتلك القدرة الفائقة على الانطلاقات السريعة وتقديم التمريرات الحاسمة التي تفاجئ المنافسين. وعندما يفقد الفريق الكرة، يتحول الجميع إلى مدافعين، لكن دور حكيمي يبقى متميزاً في الجانب الهجومي. وقد وصفه المدرب بوضوح بأنه أفضل ظهير أيمن في العالم حالياً، مستشهداً بتأثيره المباشر على نتائج المباريات وقدرته على تغيير مجرى اللعبة من منطقة الدفاع إلى منطقة الجزاء.

سجل حافل بالأرقام والإنجازات

يُعد الموسم الحالي دليلاً إضافياً على تفوق المغربي الذي حل في المركز الثالث عشر في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2026، بعد أن احتل المركز السادس في العام السابق 2025. سجل حكيمي الموسم الماضي ثلاثة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، وهو إنجاز يعكس التطور الكبير في مسيرته كلاعب. وبفضل قدراته البدنية النادرة، يستطيع المغربي، الذي سيبلغ الثامنة والعشرين قريباً، تكرار الانطلاقات السريعة نحو منطقة الخصم، مما يربك التنظيم الدفاعي للمنافسين باستمرار.

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وقد أنهى موسم 2024-2025 برصيد 11 هدفًا و16 تمريرة حاسمة، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في فريقه. ومع غياب المهاجمين المصابين عثمان ديمبيليه والجورجي خفيتشيا كفاراتسخيليا، إضافة إلى غياب البرتغالي نونو مينديش شريكه على الجهة اليسرى، تزداد المسؤولية على عاتق حكيمي. سيكون مطلوباً منه التحرك خارج مركزه والمساهمة هجوميًا بشكل أكبر أمام فياريال الإسباني في مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

جاهزية تامة بعد تجاوز الإصابة

أكد حكيمي في تصريحات له يوم الجمعة أن تحويله للدور الهجومي أمر يعجبه، خاصة وأنه كان مهاجماً عندما كان أصغر سناً. وأوضح أنه يساعد الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، لكنه لا ينسى واجباته الدفاعية أيضًا. وشدد اللاعب الدولي على أنه بات جاهزاً بنسبة مئة بالمئة، بعد أن وضع وراءه الإصابة القوية التي تعرض لها في الكاحل الأيمن العام الماضي، والتي أثرت على مستواه بعض الشيء في البداية.

وأكد اللاعب المغربي أنه قدم بداية موسم جيدة لمساعدة الفريق، مشيراً إلى أنه حافظ على هذا المستوى العالي منذ فترة طويلة. وتطرق أيضاً إلى فترة كأس العالم الماضية، حيث قال قائد المنتخب المغربي إنه يمر بفترة ممتازة على الصعيدين الشخصي والمهني. ووصف هذه المرحلة بأنها من أهم الفترات في مسيرته، مشيداً بالدعم الذي يتلقاه من الأشخاص المحيطين به الذين يساعده على التركيز على الأساسيات.

التحديات القانونية ودعم النادي

من ناحية أخرى، أيدت محكمة التمييز الفرنسية في سبتمبر الماضي قراراً بإحالة حكيمي إلى محكمة جنائية إقليمية بتهمة اغتصاب امرأة عام 2023، وهي تهمة ينفيها اللاعب بقوة. ولم يُحدد بعد موعد محاكمة حكيمي، الذي صرح في أبريل الماضي في أول تعليق له منذ قرار الإحالة بأنه يعلم أن الاتهام باطل ومطمئن. أضاف أن الأمر يترك بين يدي محاميه والقضاء الفرنسي للبت في القضية.

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طعن حكيمي في قرار الإحالة إلى المحاكمة، إلا أن محكمة الاستئناف في فرساي ثم محكمة التمييز أكدت هذا القرار مراراً. منذ بدء القضية في فبراير 2023، واصل باريس سان جيرمان دعمه الكامل للاعب المرتبط معه بعقد حتى عام 2029. كما أبقى النادي حكمي نائباً للقائد، واستمر في إبرازه في الحملات الإعلانية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، معتمداً على مبدأ قرينة البراءة. وقال النادي في سبتمبر الماضي إنه يسعى لتوفير بيئة عمل هادئة ومحترمة تتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون.