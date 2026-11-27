تفصح معاريف عن تفاهمات أولية لحكومة وحدة بين يشار والليكود رغم الخلافات الجوهرية حول رئاسة الوزراء ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن بلورة تفاهمات أولية بين حزب يشار بزعامة جادي إيزنكوت و حزب الليكود الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. جاءت هذه التطورات في وقت لا تزال فيه خلافات حادة قائمة حول ترتيب تولي رئاسة الحكومة بالتناوب، ومشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الائتلاف الحكومي المقبل.

تفاصيل المفاوضات حول الحكومة

تشير التقارير إلى أن المفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة مستمرة بالتوازي مع تحركات إيزنكوت لمحاولة تشكيل حكومة بديلة تشارك فيها الأحزاب الحريدية. وأكد رئيس حزب معافتح نايفيت بينيت في تصريحات له أن حزبه لن ينضم إلى معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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أظهرت المحادثات بين فريقي التفاوض عن حزب يشار والليكود تفاهمات أولية بشأن إجراء تغييرات في الجهاز القضائي بالتوافق، إلا أن الخلاف بشأن ترتيب تولي رئاسة الحكومة في إطار اتفاق التناوب لم يُحل بعد. يعارض حزب يشار بشدة مشاركة بن غفير في حكومة الوحدة، بينما لم يوافق نتنياهو حتى الآن على استبعاده منها.

تطورات المشهد السياسي والرئاسي

كان الاجتماع الأخير بين فريقي التفاوض، الذي عُقد قبل يومين، قصيراً للغاية، حيث غادر المشاركون للمشاركة في التصويت بالهيئة العامة للكنيست، ولم يعودوا لاستئناف المباحثات. في السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مصادر في معسكر التغيير قولها إن التحركات الأخيرة تشير إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعمل خلال الأيام الماضية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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رجحت المصادر أن يوجه نتنياهو قريباً دعوة علنية إلى إيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة، مع إعلانه الاستعداد لتولي رئاسة الحكومة في المرتبة الثانية ضمن اتفاق التناوب. يهدف هذا الإجراء إلى تقييد تحركات إيزنكوت وإعاقة تشكيل الحكومة، ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة منسقة مسبقاً مع هرتسوغ وبينيت.

المخاوف من الهجمات الإيرانية

تسود مخاوف أخرى داخل معسكر التغيير من أن يلجأ نتنياهو إلى تأخير تشكيل الحكومة أو إحباطه من خلال شن هجوم على إيران. قد يشكل هذا الإجراء رافعة سياسية لتشكيل حكومة وحدة، رغم تلقي إسرائيل إشارة واضحة من واشنطن مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يرغب في شن هجوم على إيران.

المخاوف تتمثل في أن يقرر نتنياهو التحرك بشكل مستقل ومن دون تنسيق مع الإدارة الأميركية. يسعى إيزنكوت إلى تنصيب الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل وقبل انتهاء مدة التفويض، بينما يرغب معسكر التغيير في تقليص الفترة الزمنية قدر الإمكان بين الإعلان عن استكمال تشكيل الحكومة وموعد تنصيبها.

تطورات القائمة العربية الموحدة

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بأن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس يعتزم الإعلان عن أن حركة حماس منظمة إرهابية، خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة 12 الإسرائيلية. تهدف القائمة العربية الموحدة من خلال هذا الإعلان إلى تسهيل انضمامها إلى الحكومة المقبلة والمشاركة في الائتلاف الحكومي الجاري العمل على تشكيله.

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تأمل القائمة في عرض الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وتحديداً يومي الأربعاء أو الخميس، فيما بات الوقت المتبقي أمام المفاوضات محدوداً. يسعى إيزنكوت وبينيت وليبرمان إلى ضم القائمة العربية الموحدة كجزء من استراتيجية أوسع لبناء تحالف حكومي مستقر.