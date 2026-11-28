رئاسة الوزراء المصرية تعلن اجتماعًا برئاسة مدبولي لدراسة إجراءات سلامة الطرق بعد حادثة الوراق التي راح ضحيتها 31 شخصًا.

أعلن المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية ستعقد اجتماعًا استثنائيًا غداً الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يأتي هذا الاجتماع الهادف لمناقشة الإجراءات اللازمة والفعالة للحد من حوادث الطرق المميتة، والذي يلي مباشرة الكارثة التي شهدتها مصر مؤخرًا.

تفاصيل حادثة الوراق المأساوية والاعترافات

جاء إعلان الحكومة المصري بعد أحداث مأساوية وقعت على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث انقلبت سيارة نقل محملة بمواد بترولية واشتعلت فيها النيران. وتسبب هذا الحادث في امتداد النيران إلى عدد من المركبات الموجودة في محيط الموقع، مما أدى إلى تفحم سيارات عديدة ووفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

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تحقيقات النيابة وضبط المتسبب في الحادث

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها تمكنت من ضبط المتسبب في وقوع الحادث بعد الانتهاء من استجواب الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص كافة الملابسات المحيطة به. وأوضحت النيابة أنها استجابت المتهم وواجهته بالنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات والمعاينات الميدانية، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي تم جمعها.

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إقرار المتهم بالسرعة والاصطدام المباشر

وأقر المتهم في اعترافاته بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه كان يقود سيارته أعلى الطريق الدائري برفقة والده بسرعة تجاوزت 110 كم. وأكد المتهم أنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه للمركبات الأخرى، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة.

آليات الانحراف وانفجار الإطارات والوقود

واستكمل المتهم رواية تفاصيل الكارثة حيث أوضح أن الاصطدام أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يديه، مما تسببت في انحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق. وفي تلك اللحظة انفجر أحد إطارات الناقلة، مما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني وانقلابها بالكامل، وتسرب كميات كبيرة من البنزين التي اشتعلت فيها النيران.