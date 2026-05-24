حكم بالسجن المؤبد على تسعة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني في البحرين

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تصدر أحكاماً بالسجن المؤبد على متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف منشآت حيوية في المملكة.

في خطوة قضائية حازمة تعكس حرص مملكة البحرين على صون أمنها القومي وحماية استقرارها الداخلي من كافة التدخلات الخارجية والمخططات التخريبية، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً قضائية رادعة بحق مجموعة من المتهمين الذين ثبت تورطهم في قضايا تخابر خطيرة.

وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة من المتهمين، وهو الحكم الذي يعكس جسامة الجرائم المرتكبة وتأثيرها المباشر على سيادة الدولة، بينما قررت المحكمة حبس بقية المتهمين لمدة ثلاث سنوات. وشمل الحكم أيضاً مصادرة كافة المضبوطات والأدوات التي استُخدمت في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ملفين منفصلين ضما في مجملهما أحد عشر متهمًا، وُجهت إليهم تهم التخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني، والتي تصنفها السلطات كمنظمة إرهابية، حيث كان الهدف من هذا التخابر هو التنسيق لارتكاب أعمال إرهابية وعدائية تستهدف مملكة البحرين بشكل مباشر، والعمل على الإضرار بمصالحها العليا وتقويض استقرارها المجتمعي والسياسي. ومن جانب آخر، كشف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين عن تفاصيل دقيقة حول مسار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مؤكداً أن التحرك كان فورياً ومبنياً على أسس قانونية صلبة بمجرد تلقي البلاغات الرسمية.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءاتها باستجواب كافة المتهمين المضبوطين بدقة، مع الاعتماد على منهجية علمية في جمع الأدلة. وفي هذا السياق، تم ندب خبراء فنيين متخصصين في مجال الأمن السيبراني والتحليل الرقمي لفحص كافة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والوسائل التقنية التي تم ضبطها مع المتهمين. وقد أسفرت هذه الفحوصات التقنية عن استخراج بيانات ومراسلات تثبت وجود تواصل مستمر وتنسيق وثيق مع عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما استمعت النيابة إلى شهادات مفصلة من الشهود، بما في ذلك رجال التحريات الذين أكدوا في إفاداتهم أن تحرياتهم الدقيقة والمكثفة قد كشفت عن قيام هؤلاء المتهمين بتزويد الجهة الخارجية ببيانات ومعلومات استخباراتية حساسة للغاية، حيث شكلت هذه المعلومات الركيزة الأساسية التي بُنيت عليها خطط لأعمال عدائية وإرهابية كانت تستهدف عدداً من المنشآت الحيوية والسيادية داخل أراضي المملكة، مما جعل أمن البلاد واستقرارها في مهب الريح وعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي سبقت صدور الحكم، فقد أكدت السلطات القضائية أن النيابة العامة، وبعد استكمال كافة أدلة الإثبات، أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية لضمان محاكمتهم وفقاً للقانون.

وقد شهدت هذه المحاكمات عدة جلسات قضائية اتسمت بالشفافية الكاملة، حيث تم توفير كافة الضمانات القانونية التي يكفلها الدستور والقانون البحريني للمتهمين. ومن أبرز هذه الضمانات تمكين المتهمين من الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، ومنحهم الفرصة الكاملة لإبداء دفوعهم وتقديم مذكراتهم الدفاعية ومناقشة الأدلة المطروحة أمام هيئة المحكمة. إن هذا المسار القضائي يؤكد أن الأحكام الصادرة لم تكن مجرد إجراءات عقابية، بل كانت نتيجة عملية قانونية دقيقة روعيت فيها حقوق الدفاع وكافة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ويأتي هذا الحكم كرسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التخابر مع جهات خارجية تسعى لإلحاق الضرر بمصالح الوطن، مشدداً على أن سيادة القانون هي الحصن المنيع الذي يحمي المكتسبات الوطنية ويضمن استدامة الأمن والأمان على كافة أراضي المملكة





