حكم الإماراتي يشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم بعد اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

يستعد الحكم الإماراتي محمد عبيد خادم لخوض محطة تاريخية في مسيرته التحكيمية، بعدما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن قائمة حكام الفيديو المشاركين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ويأتي اختيار خادم ضمن قائمة تضم 25 حكماً من قارة آسيا سيشاركون في إدارة مباريات النسخة المقبلة من المونديال، التي تشهد أكبر حضور للحكام الآسيويين في تاريخ البطولة، في تأكيد جديد على التطور الكبير الذي تشهده منظومة التحكيم الآسيوية خلال السنوات الأخيرة





