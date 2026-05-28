حكام الإمارات يواصلون استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الحكام والمسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك في مختلف الإمارات، حيث تم تقبل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

استقبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات audiences المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مختلف إمارات الدولة. في الشارقة ، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة ، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، جموع المهنئين في قصر البديع العامر.

وتقبل سموه التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء، والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. في عجمان، واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي، استقبال المهنئين في قصر الزاهر، وتقبلا التهاني من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر، بالإضافة إلى الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر ووجهاء البلاد.

في الفجيرة، استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي العهد، جموع المهنئين في قصر سموه بالرميلة، بحضور عدد من الشيوخ، وتقبل التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. في أم القيوين، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب الحاكم، جموع المهنئين في قصر سموه، وتقبل التهاني من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الشركات والبنوك وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

في رأس الخيمة، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي العهد، في مجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين، وتقبل التهاني من الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عيد الأضحى استقبال المهنئين حكام الإمارات الشارقة عجمان الفجيرة أم القيوين رأس الخيمة المجلس الأعلى للاتحاد

United States Latest News, United States Headlines