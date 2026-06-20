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حقق منتخب باراغواي فوزاً ثميناً على نظيره التركي في كأس العالم 2026

رياضة News

حقق منتخب باراغواي فوزاً ثميناً على نظيره التركي في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026منتخب باراغوايمنتخب تركيا
📆20/06/2026 5:31 AM
📰emaratalyoum
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حقق منتخب باراغواي فوزاً ثميناً على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت آمال الفريق في التأهل إلى دور الـ 32.

حقق منتخب باراغواي فوزاً ثميناً على نظيره التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026 ، ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت آمال الفريق في التأهل إلى دور الـ 32، بعدما تقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتساوي مع أستراليا بالرصيد نفسه من النقاط، بينما ضمن منتخب أميركا المركز الأول في المجموعة ذاتها بوصول رصيده إلى 6 نقاط، وتعقد موقف تركيا بتلقيه خسارته الثانية في البطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكراً عبر ماتياس غالارزا في الدقيقة الثانية، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلية لمرمى المنتخب التركي، مانحاً فريقه أفضلية مبكرة أربكت حسابات أصحاب الأرض طوال مجريات المباراة. ورغم محاولات تركيا المتكررة للعودة في النتيجة، إلا أن الدفاع الباراغوياني والحارس أورلاندو جيل نجحا في الحفاظ على التقدم حتى النهاية.

وشهدت المباراة ضغطاً تركياً كبيراً خاصة في الشوط الثاني، حيث صنع المنتخب عدة فرص خطيرة عبر أردا غولر وهاكان تشالهان أوغلو، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون إدراك التعادل، فيما أظهر منتخب باراغواي صلابة تكتيكية واضحة رغم النقص العددي بعد طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول، ليخرج بانتصار ثمين يعزز موقعه في المجموعة. ومن المثير أنّ هذا الفوز يأتي بعد سلسلة من النتائج الجيدة التي حققها منتخب باراغواي في البطولة، حيث تقدم بفوزين متتاليين على نظيره الأسترالي والمنتخب التركي، ويُعد هذا الفوز الثالث على التوالي للفريق، ما يرفع من مستوى الثقة في صفوف الفريق، ويُظهر قدرة الفريق على تحقيق النتائج الجيدة في المنافسات الكبيرة.

وسيستمر منتخب باراغواي في المزيد من المنافسات في البطولة، حيث سيحاول تحقيق المزيد من النتائج الجيدة وتحقيق أهدافه في البطولة. وتُعد هذه النتائج الجيدة إحدى أفضل نتائج لمنتخب باراغواي في تاريخه، حيث حقق الفريق العديد من النتائج الجيدة في البطولة، وسيستمر في المزيد من المنافسات لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة. وسيستمر منتخب باراغواي في المزيد من المنافسات في البطولة، حيث سيحاول تحقيق المزيد من النتائج الجيدة وتحقيق أهدافه في البطولة.

وتُعد هذه النتائج الجيدة إحدى أفضل نتائج لمنتخب باراغواي في تاريخه، حيث حقق الفريق العديد من النتائج الجيدة في البطولة، وسيستمر في المزيد من المنافسات لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة

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emaratalyoum /  🏆 1. in AE

كأس العالم 2026 منتخب باراغواي منتخب تركيا ماتياس غالارزا أورلاندو جيل أردا غولر هاكان تشالهان أوغلو

 

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