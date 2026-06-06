أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي مراسم توجيه 29 دبلوماسيًا ودبلوماسية جدد، مع تأكيد على أهمية دورهم في تعزيز سمعة الدولة على الساحة الدولية، وتدعيم التعاون مع الشقيقة والصديقة في سبيل التنمية المستدامة

في 06 يونيو 2026، احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ضخ واحدة كبيرة من الدبلوماسيين الجدد في صفوف وزارة الخارجية ، في سباق قانوني رسمي أمام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

كان الحدث بالضبط في قاعة الديوان في أبوظبي، وكان الحضور متنوعاً ومتفوقاً، حيث شارك نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وخليفة بن شاهين المرر وزير دولة، ولانا زكي نسيبه وزيرة دولة، وسعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وعمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية، وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية في شؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية في شؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسالم بن غافان الجابري مساعد وزير الخارجية في شؤون العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عبد الله محمد البلوكي وكيل وزارة في شؤون الخدمات المساندة، وفيصل لطفي وكيل وزارة في شؤون القنصلية، وسيف عبدالله الشامسي وكيل وزارة في شؤون المراسم، مع عدد من المسؤولين ومراسلين أدارتهم.

بعد انتهاء مراسم أداء اليمين، رفع سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحية للدفعة الجديدة التي شُيدت على أساس خبرة ومهنية، وأخبرهم بأن عددهم بلغ 29 دبلوماسيًا ودبلوماسية. أبدى سموه اختصاره صافي الخطة في العمل على تعزيز وجود دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتأكيد عظم دور هؤلاء الشباب في أن تمثيل السياسة الخارجية لدولة الإمارات، في كونهم عناصر أساسية لتقوية السمعة المتميزة للبلاد وتوسيع الروابط الاستراتيجية مع أقرانها ومنطقة الخليج والعالم بأسره.

وفي إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، أكد سموه بأن الإمارات مستعدة لمواجهة التحديات في الحاضر والآتي، وتحوّلها إلى فرص لتسريع النمو والازدهار، والتشدد على ضرورة توطيد التعاون مع الشقيقة والصديقة، بالمصالح المشتركة، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات. أما الدبلوماسيون الجدد، فقد حملوا شتائم الشعور بالانتماء والولاء، وطلبوا أن يظلوا في خدمة الدولة، اغتنموا الفرصة لتطبيق قيم وطنية، وأن يساهموا في الصعيد الدبلوماسي. إليهم أظهُروا أيضًا الإيمان برؤية دولتهم القوية والجريئة، وهي تسعى لتحقيق السلم والإنصاف والتعايش في منطقة الخليج.

في المجمل، شهد الأحداث النصرجاج عند منظم وزارة الخارجية، مؤكدا أنه سيضمن التدرّب والتدريب التعاوني لهذه الطاقم البارز، وتقديم الدعم المناسب لتمكينهم من تحقيق التطلعات المستقبلية، وهو ما يبرهن التزام الإمارات بالاستمرار في أن تكون جزءًا فعالًا من المجتمع الدولي والسعي إلى إدخال الشريعة الدولية في العلاقات الدولية وخدمة مصالحنا الوطنية بالتدليس والسرعة والشفافية. في الاستنتاج، يمكن التوقع بأن هذه الدفعة قد تؤثر بشكل كبير على تحسين الخدمة الدولية للإمارات، وإعادة النظر في وسائل عملها في المدى البعيد، مع تركيز الإسرائيلي على خلق قدراتها الداخلية في زمن متسارع، بالمنهجية في التأثير على السياسة العالمية، وتبقى اليابان في قلب التعاون.

الفريد من نوعه، انّ الشعب نفسه أظهر الفخر على هذا النشاط العام، وطالب بتقدير تلك تلك الجهود التي تمكنا من دعم التقدم والحرية في العال





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