حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026

دولة الإمارات تكرم الجهات الحكومية والقيادات الفائزة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2026، ضمن جهودها لتحقيق الريادة العالمية في الأداء الحكومي وبناء أفضل حكومة في العالم.

تنظم حكومة دولة الإمارات حفلاً كبيراً لتكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء الحكومي المتميز، وذلك يوم الخميس الموافق للخامس من نوفمبر من عام ألفين وستة وعشرين، برعاية وحضور مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويأتي هذا التكريم ضمن الدورة التقييمية لعام ألفين وستة وعشرين، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، بهدف ترسيخ التميز كنمط مؤسسي دائم، وتحفيز القطاع الحكومي على تبني نماذج عمل أكثر كفاءة وابتكاراً استباقياً.

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رؤية التميز الحكومي المستدام

تجسد هذه الجائزة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تحويل التميز من مجرد إنجازات متفرقة إلى ثقافة مؤسسية راسخة، تعمل كمنصة وطنية لإبراز الإنجازات النوعية والقيادات الفاعلة.

وتسعى المنظومة لتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والارتقاء بشكل ملموس بجودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع ويدعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية.

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تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستباقية

أعلنت الدورة التقييمية لعام ألفين وستة وعشرين عن استحداث فئات جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

تشمل هذه الفئات مستحدثة فئة المؤسسة الفرعية لأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفئة أخرى لأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، بالإضافة إلى وسامين جديدين لرئيس مجلس الوزراء مخصصين لأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي وأفضل رئيس تنفيذي في الجاهزية للمستقبل.

تفاصيل الجوائز المؤسسية والرسمية

تضم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء الحكومي المتميز في دورتها الحالية عشر فئات مؤسسية رئيسية وفرعية، موزعة لتشمل ثلاثة فروع رئيسية وهي الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، والجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة تحسناُ في الأداء.

فيما تتوزع الجوائز المؤسسية الفرعية على سبع فئات تركز على الابتكار والقيمة المميزة والتشريعات والشراكة الدولية، بالإضافة إلى فئات خاصة بالتكريم تشمل أوسمة رئيس مجلس الوزراء في أربعة عشر فئة فردية.

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دور القيادات في صناع المستقبل

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات جعلت من التميز نهجاً راسخاً ومحركاً رئيسياً للتنافسية، مستندة إلى إيمان راسخ بأن تطوير الأداء الحكومي مسؤولية متجددة.

وأشار معاليه إلى أن نموذج العمل الحكومي العربي الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال أكثر من ثلاثة عقود، يركز على الابتكار والمرونة واستشراف المستقبل، ويضع الإنسان في صلب التنمية.