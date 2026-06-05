حصلت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك على شهادة GEO Certified للسنة الرابعة على التوالي، مما يجعلها أول بطولة معتمدة من (GEO Certified) في منطقة الشرق الأوسط، وتحافظ على هذا الاعتماد عبر أربع نسخ متتالية. ويُجسد هذا الإنجاز معلماً مهماً إضافياً في رحلة الاستدامة للبطولة، وتُعد هذه الشهادة علامة التميز المعترف بها دولياً لبطولات الجولف المستدامة.

حصلت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك على شهادة GEO Certified للسنة الرابعة على التوالي، مما يجعلها أول بطولة معتمدة من (GEO Certified) في منطقة الشرق الأوسط، وتحافظ على هذا الاعتماد عبر أربع نسخ متتالية.

ويُجسد هذا الإنجاز معلماً مهماً إضافياً في رحلة الاستدامة للبطولة، وتُعد هذه الشهادة علامة التميز المعترف بها دولياً لبطولات الجولف المستدامة. وتتزامن هذه الإنجازات مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الجمعة 5 يونيو، والذي يركز هذا العام على تسريع العمل الجماعي لمعالجة التحديات البيئية من خلال حلول عملية وقابلة للقياس. وتُعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك مثال رائداً على ما يمكن تحقيقه عندما يتم دمج الاستدامة في كل جانب من جوانب تخطيط الأحداث وتنفيذها، وتحديداً في رياضة الجولف الاحترافية.

ويُعد الحصول على شهادة GEO Certified للعام الرابع على التوالي إنجازاً كبيراً، ويعكس التزام جميع المشاركين في تنظيم بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. وتتضمن هذه الشهادة العديد من المجالات التي تُظهر فيها البطولة الريادة، بما في ذلك اتصالات الاستدامة، وإشراك أصحاب المصلحة، والإدارة المسؤولة للموارد، وبرامج التراث التعاونية. ويتزامن هذا الإعلان مع اليوم العالمي للبيئة، والذي يركز هذا العام على تسريع العمل الجماعي لمعالجة التحديات البيئية من خلال حلول عملية وقابلة للقياس.

ويُعد هذا الإنجاز معلماً مهماً إضافياً في رحلة الاستدامة للبطولة، وتُعد هذه الشهادة علامة التميز المعترف بها دولياً لبطولات الجولف المستدامة. وتتضمن هذه الشهادة العديد من المجالات التي تُظهر فيها البطولة الريادة، بما في ذلك اتصالات الاستدامة، وإشراك أصحاب المصلحة، والإدارة المسؤولة للموارد، وبرامج التراث التعاونية. ويُعد الحصول على شهادة GEO Certified للعام الرابع على التوالي إنجازاً كبيراً، ويعكس التزام جميع المشاركين في تنظيم بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك





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هيرو دبي ديزرت كلاسيك GEO Certified استدامة جولف رياضة

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تفاهم بين ' بلدية دبي ' و ' نداء ' لتعزيز البنية التحتية الجيومكانية للإمارةدبي في 7 أكتوبر / وام / وقعت بلدية دبي اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة 'نداء' للتعاون في مجال البنية التحتية الجيومكانية لدبي ' Geo Dubai ' وذلك على هامش معرض جيتكس 2019. ويعتبر مركز نظم المعلومات الجغرافية بالبلدية المصدر الرسمي والوحيد لجمع البيانات والمعلومات الجغرافية والتفصيلية الرقمية والوصفية للإمارة من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص والشركات العاملة في إمارة دبي. وقعت المذكرة عن البلدية المهندسة مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية ويوسف آل علي مدير إدارة الشؤون الفنية والتقنية في مؤسسة الاتصالات المتخصصة ' نداء '. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين نداء والبلدية انطلاقا من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما وتطوير وتعزيز علاقات التعاون بما يسهم في تنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم القانونية المعمول بها لديهما وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما وبما يتوائم مع الخطط الاستراتيجية لكليهما. وأوضحت المهندسة مريم عبيد المهيري أن المذكرة تهدف إلى زيادة التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية الجيومكانية لدبي ' Geo Dubai ' وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما من أجل العمل على توفير خريطة أساس شاملة وموحدة ومحدثة لدبي لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم ولإدارة المشاريع التنموية والتطويرية. - منيس -

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تفاهم بين بلدية وإسعاف دبي بمجال البنية التحتية الجيومكانيةدبي في 10 أكتوبر / وام / وقعت بلدية دبي اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للتعاون معا في مجال البنية التحتية الجيومكانية لدبي 'Geo Dubai' على هامش معرض جيتكس 2019 وقع المذكرة المهندسة مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية ومشعل عبد الكريم جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة في المؤسسة. جاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار الحرص على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما وتطوير وتعزيز علاقات التعاون بما يسهم في تنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم القانونية المعمول بها لديهما وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما وبما يتوائم مع الخطط الاستراتيجية لكليهما. وأكد المهندسة مريم المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي التزام البلدية بتعزيز التعاون والتحالف والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ..منوهة ان الشراكات بين الحكومة والشركات الخاصة توفر مزايا وفوائد للمجتمع تساهم في تحقيق سعادة العملاء عبر استخدام أحدث التطبيقات وأعلى المعايير الدولية . واوضحت ان بلدية دبي أطلقت مشروع البنية التحتية الجيومكانية لدبي / Geo Dubai / الذي يهدف إلى توفير خريطة أساس شاملة وموحدة ومحدثة لإمارة دبي بالإضافة إلى توفير أنظمة جيومكانية لإنشاء وتحديث خرائط التخطيط والعقارات والمباني والطرق وشبكات الخدمات والصور الجوية والخرائط الإحصائية والبيئية ومواقع النشاطات الاقتصادية وغيرها بحيث يتمكن متخذو القرار والمستثمرون والعاملون بهذا المجال من الوصول إلى الخرائط من مصدر واحد بسهولة وسرعة عن طريق استخدام أحدث التقنيات الجيومكانية مما يوفر الوقت والجهد ويساهم في بناء المدينة الذكية حيث تعتبر الخرائط الجيومكانية في غاية الأهمية لتوفير مختلف أنواع الخدمات الذكية.

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