حصد 21 ميدالية لدولة الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة

شاركت 28 لاعبة من أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، وتحصلت على 21 ميدالية ملونة، بما في ذلك 5 ذهبيات و8 فضيات و8 برونزيات في التايكواندو والرماية وكرة الطاولة والمبارزة وألعاب القوى والقوس والسهم.

تواصل مؤسسة الشارقة ل رياضة المرأة، ترجمة الدعم المتواصل الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، عبر حضور لافت للاعباتها ضمن صفوف المنتخبات الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» التي اختتمت أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما أسهمن في حصد 21 ميدالية ملونة ل دولة الإمارات بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات و8 برونزيات في التايكواندو والرماية وكرة الطاولة والمبارزة وألعاب القوى والقوس والسهم.

وجاءت هذه الحصيلة بمشاركة 28 لاعبة من أندية المؤسسة ضمن بعثة المنتخبات الوطنية في مؤشر يعكس دور مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وأنديتها في رفد المنتخبات الإماراتية بلاعبات مؤهلات للمنافسة والإسهام في مسيرة الرياضة الإماراتية من خلال منظومة إعداد تمتد من اكتشاف القدرات وتوسيع قاعدة الممارسة إلى تطوير الأداء وتهيئة اللاعبات للاستحقاقات الخارجية. ولم تقتصر قيمة المشاركة على عدد الميداليات إذ برزت مجموعة من النتائج ذات الدلالة الفنية خاصة في ظل تحقيق أرقام وطنية وشخصية وتألق لاعبات صغيرات السن في منافسات السيدات أبرزهن شهد راشد، وعلياء خالد المهيري، وفاطمة السويدي، وآمنة اللوغاني، اللواتي قدمن مؤشرات واضحة إلى تطور جيل جديد من اللاعبات القادرات على المنافسة في مستويات أعلى.

وخطفت شهد راشد الأنظار في ألعاب القوى بإحراز فضية القفز بالزانة بعدما سجلت رقماً جديداً للدولة بلغ 3.25 أمتار إلى جانب أفضل رقم شخصي لها، في إنجاز يُعد من أبرز محطات المشاركة لما يحمله من قيمة فنية، كما أحرزت علياء خالد المهيري برونزية سباق 3000 متر موانع بزمن 12:08.73 دقيقة محققة رقماً شخصياً جديداً.

وفي الرماية قدّمت فاطمة السويدي مشاركة لافتة في منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار بإحرازها الميدالية الفضية برصيد 247.1 نقطة قبل أن تضيف برونزية ثنائي البندقية الهوائية 10 أمتار، أما في التايكواندو فأهدت آمنة اللوغاني الإمارات ذهبية وزن تحت 67 كغم؛ حيث نجحت في حسم المنافسة أمام لاعبات أكثر خبرة فيما أضافت مها ربيع، فضية وزن تحت 57 كغم لتسجل اللعبة حضوراً قوياً ضمن حصيلة لاعبات المؤسسة في الدورة.

وفي القوس والسهم، تألقت آمنة العوضي، بإحراز ذهبيتين الأولى في منافسات القوس المركب للسيدات، والثانية ضمن فريق المنتخب المتوّج بذهبية القوس المركب للسيدات - فرقي، بمشاركة زميلتها ميثاء النعيمي، كما أسهمت حصة العوضي، وفاطمة البلوشي، في فضية القوس المحدب للسيدات - فرقي، فيما حققت حصة العوضي، برونزية القوس المحدب - فرقي مختلط إلى جانب عمر آل علي. وفي الرماية أيضاً أحرزت غاية آل شهيل، فضية المسدس الهوائي 10 أمتار، وأسهمت إلى جانب مهرة السويدي، وانتصار الجنيبي، في برونزية المسدس الهوائي 10 أمتار - فرقي، قبل أن تضيف ذهبية الثنائي المختلط في المسدس الهوائي 10 أمتار إلى جانب محمد الكعبي.

وسجلت المبارزة حضوراً متنوعاً حيث أسهمت زينب موسى، في ذهبية سلاح الفلوريه - فرقي وأضافت برونزية في سلاح الفلوريه - فردي، فيما أحرزت شيخة الزعابي، برونزية سلاح الإيبيه - فردي وشاركت إلى جانب فجر المرزوقي، ولمار النحلة، في فضية سلاح الإيبيه - فرقي. وفي كرة الطاولة أسهمت نورة المازمي، في تحقيق فضية الثنائي ضمن مشاركة أظهرت حضور لاعبات أندية الشارقة لرياضة المرأة في الألعاب المهارية السريعة، وفي ألعاب القوى أحرزت مهرة عبدالرحيم، فضية سباق 400 متر حواجز ونالت اليازية طارق، برونزية القفز بالزانة، فيما شاركت فاطمة البلوشي، ومهرة عبدالرحيم، وشهد راشد، في تحقيق برونزية سباق التتابع 4×100 متر.

وعلى صعيد كرة السلة 3×3 خاض منتخب الإمارات مشاركة شابة في فئة السيدات ضمّت لاعبات من أندية المؤسسة بأعمار تراوحت بين 17 و19 عاماً في تجربة منحت اللاعبات احتكاكاً مهماً أمام منتخبات صاحبة حضور قوي في المنافسة وقد برزت خلال المشاركة شيخة حسن الكعبي، ونَدى الجلاف، كأبرز الخيارات الهجومية للمنتخب.

وأعربت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن الفخر بما قدمته لاعبات المؤسسة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة وبإسهاماتهن في رفع علم دولة الإمارات ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، وهو إنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في إمارة الشارقة من صاحب السمو حاكم الشارقة، والرعاية المستمرة من قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي شكّلت برؤيتها ودعمها ركيزة أساسية لتطور الرياضة النسائية وتمكين اللاعبات. وأضافت أن مشاركة 28 لاعبة من أندية المؤسسة تعكس مساراً متكاملاً يبدأ من توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف القدرات ويمر عبر برامج الإعداد والتطوير وصولاً إلى تمثيل الوطن في المحافل الخليجية والدولية.

من جانبها أكدت موزة الشامسي مديرة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن حصيلة اللاعبات في «خليجية الدوحة 2026» تحمل مؤشرات فنية مهمة خاصة مع تسجيل رقم جديد للدولة وأرقام شخصية في عدد من المنافسات. وقالت هذه المشاركة تمنح المؤسسة قراءة فنية مهمة لمسار تطور اللاعبات لأن الإنجاز لم يقتصر على الوصول إلى منصات التتويج بل شمل أرقاماً جديدة وأداءً نوعياً في مسابقات مختلفة وتسجيل رقم جديد للدولة في القفز بالزانة وتحقيق أرقام شخصية في ألعاب القوى والحضور القوي في الرماية والتايكواندو والقوس والسهم جميعها مؤشرات تؤكد أن العمل الفني يسير في اتجاه واضح





