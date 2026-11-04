حصان مباع يتوج بكأس ملبورن ملك تشارلز الثالث يكتفي بـ5 آلاف جنيه

تحقق حصان 'بوينت أوف لو' فوزاً مدوياً بكأس ملبورن بجائزة 2.3 مليون جنيه رغم بيعه لملك بريطانيا، بينما فاز حصان آخر مملوك له بـ5 آلاف جنيه فقط.

عاش ملك بريطانيا، تشارلز الثالث ، تجربة فريدة ومتناقضة في عالم سباقات الخيل خلال حدث رياضي دولي كبير. حقق الحصان الذي باعه سابقاً الفوز في سباق عالمي رائج، بينما اكتفى حصان آخر لا يزال يمتلكه بجائزة مالية صغيرة مقارنة بالأولى. يسلط هذا التباين الضوء على تقلبات السوق وقيمة الأصول الحيوية في قطاع الرياضات الملكية.

فوز مدوي للحصان المباع بكأس ملبورن

الحصان 'بوينت أوف لو' هو الذي نجح في اقتناص اللقب الذهبي في سباق كأس ملبورن الأسترالي، وهو أحد أغنى السباقات على مستوى العالم. حصلت الجائزة المالية لهذا الفوز على مبلغ ضخم يبلغ 2.3 مليون جنيه استرليني، مما يمثل قفزة مالية هائلة. حدث هذا النصر بعد انتقال الحصان إلى أستراليا، حيث استمر في إظهار تميزه وإمكانياته الرياضية العالية.

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تم بيع هذا الحصان خلال فصل الصيف الماضي، ولم يتم الكشف عن سعر البيع الفعلي بدقة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية. كان هذا الحصان البالغ من العمر ثلاثة أعوام قد نشأ وتربى في إسطبلات الملك تشارلز الثالث قبل بيعه. يعود أصله الوراثي إلى الفحل الشهير 'فرانكل'، مما يضيف قيمة جينية إضافية لأصوله.

تباين العوائد المالية للأصول الملكية

خلال فترة ملكية الملك تشارلز للحصان، سجل رصيده المالي عوائد قدرت بمبلغ 138 ألفاُ و766 جنيهاً استرلينياً فقط. هذه المبلغ كان ناتجاً عن مشاركاته السابقة قبل عملية البيع. لكن بعد انتقاله لمالكيه الجدد في أستراليا، قفز مجموع جوائز الحائزين إلى نحو 2.6 مليون جنيه استرليني. هذا الرقم يعكس قفزة نوعية في قيمة الحصان الإنتاجية.

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في المقابل، لم يحقق الحصان الآخر المملوك للملك نتائج مشابهة مالياً. شارك الحصان 'بولد ستيب' في سباق حواجز للمبتدئين من الفئة الرابعة في مضمار بلومبتون. حقق هذا الحصان فوزاً في السباق، لكن الجائزة المالية كانت محدودة جداً. حصل الحصان على جائزة قدرها 5 آلاف جنيه استرليني فقط، مما يجعل الفارق كبيراً بين عائد انتصاره وعائد الحصان المباع.

تفاصيل الأداء والتدريب للفائزين

تصدر الحصان 'رويال سوبريمياسي' سباق كأس ملبورن لفترة طويلة من الزمن، مما جعل المهمة صعبة على المتسابقين الآخرين. إلا أن 'بوينت أوف لو' أظهر أداءً قوياً في الأمتار الأخيرة من السباق. استخدم الحصان سرعته الفائقة لتجاوز المنافس المتصدر وتحسم اللقب بفارق مريح ومقنع عن المنافسين. كان هذا الإنجاز نتيجة للتدريب الجيد والاستراتيجية السليمة.

قاد الحصان الفائز الفارس إيثان براون خلال السباق، حيث أظهر مهارات عالية في إدارة الأداء. كان الحصان تحت إشراف المدرب المحترف سيارون ماهر، والذي ساهم في تطوير مهاراته. أما في سباق بلومبتون، فتولى تدريب الحصان 'بولد ستيب' المدرب نيكي هندرسون. كانت إدارة نيكي هندرسون للحصان متفاوتة النتائج مقارنة بالنتائج الساحقة في أستراليا.

آفاق مستقبلية وحقوق التناسل

تكتسب قصة حصان الملك أهمية اقتصادية إضافية بسبب حقوق الملكية الفكرية الوراثية. من المحتمل أن يحتفظ الملك تشارلز الثالث بحقوق التناسل الخاصة بالحصان 'بوينت أوف لو'. يعتبر الحصان أصيلاً من تربيته، مما يمنحه حقاً قانونياً في عوائد الاستقبال المستقبلي.

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إذا تحول الحصان إلى فحل ناجح في مجال التناسل، فإن الملك قد يستفيد من عوائد مالية ضخمة مستقبلاً. هذا الجانب من التجارة الرياضية يضيف بعداً استراتيجياً لمبيعات الخيول الملكية. يظل المبلغ المدفوع للصفقة الأصلية سراً، لكن العوائد المتوقعة قد تفوق التوقعات بكثير. يبقى الأمر رهيناً بأداء الحصان في مرحلة التكاثر.

يظهر هذا الحدث التباين الصارخ في القيمة السوقية للخيول عبر الحدود والزمن. نجاح 'بوينت أوف لو' في أستراليا يعكس قوة السوق الأسترالي وسعة حصيلته المالية. في حين أن حصان الملك الحالي 'بولد ستيب' يظل ضمن الفئات الأقل دخلاً مقارنة بالنجوم العالمية. يظل مستقبل 'بوينت أوف لو' محط أنظار مهووسين الخيل عالمياً. قد يتحول من بطل سباق إلى بطل إنتاج وريث وراثي ثمين.