حسام عبد المجيد: حلم المونديال يقظة وطموح مصر يتجاوز الظهور إلى المنافسة

يسلط هذا التقرير الضوء على تصريحات المدافع المصري حسام عبد المجيد حول طموحات منتخب مصر في كأس العالم 2026، وكيفية تحضيرهم للمنافسة، إضافة إلى تأكيده على جاهزية الفريق وثقة اللاعبين، بالإضافة إلى超前 فوزه بلقب الدوري المصري مع الزمالك بعد معاناة.

أكد حسام عبد المجيد ، مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك ، أن المشاركة في كأس العالم 2026 تمثل تحقيقاً لحلم طفولته، مشدداً على أن طموح المنتخب لا يقتصر على الظهور المشرف، بل يمتد إلى المنافسة والوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة.

قال حسام في تصريحات خاصة إنه لم يكن يتوقع تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم بهذه السرعة، بعدما أصبح ضمن صفوف المنتخب الوطني بعد ثلاث سنوات فقط من انضمامه للفريق الأول. وأوضح أن شغفه بالبطولة بدأ منذ الصغر بفضل حديث شقيقه الأكبر عنها، مؤكداً أن ارتداء قميص مصر في المونديال يمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية.

ورأى مدافع المنتخب المصري أن طموحات الجماهير لا تشكل ضغطاً على اللاعبين، بل تمثل دافعاً لتحقيق نتائج مميزة، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات العالية القادرين على المنافسة أمام أقوى المنتخبات. وأضاف أن الانسجام بين اللاعبين ازداد خلال السنوات الأخيرة، وأن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يزرع الثقة داخل الفريق ويؤكد باستمرار قدرة المنتخب على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

علق حسام عبد المجيد على الجدل المثار حول مشاركة بعض المنتخبات في البطولة، مؤكداً أن المنتخب لا يشغل باله بمثل هذه الأمور، ويركز فقط على الاستعداد لكل مباراة على حدة. وأشار إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدرسون جميع منافسي المجموعة بعناية دون الانشغال بالشائعات أو الاحتمالات المتعلقة بتغيير المنتخبات المشاركة. كشف لاعب الزمالك عن بدء الاستعداد مبكراً لمواجهة أبرز مهاجمي المجموعة، مؤكداً أنه يحرص على مشاهدة مقاطع الفيديو وتحليل أداء المنافسين بالتعاون مع محللي الأداء والجهاز الفني.

وأوضح أن مواجهة أسماء كبيرة مثل روميلو لوكاكو وكريس وود ومهدي طارمي تمثل تحدياً مهماً، لكنه لا يشعر بالخوف منهم، لافتاً إلى أن اللعب بقميص منتخب مصر يمنحه الثقة في مواجهة أفضل المهاجمين في العالم. أثنى حسام عبد المجيد على الدور الذي يقوم به المدير الفني حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن داخل المنتخب، معتبراً أن خبرتهما الكبيرة في كأس العالم تمنح اللاعبين دفعة معنوية وفنية مهمة.

وأكد أن اللاعبين ينظرون إلى حسام حسن باعتباره رمزاً للكرة المصرية وصاحب تجربة ناجحة، مشيراً إلى أن نصائحه وخبراته تساعد الفريق على التأقلم مع أجواء البطولة العالمية. على صعيد ناديه، أعرب حسام عن فخره بالمساهمة في استعادة الزمالك لقب الدوري المصري رغم الصعوبات المالية وإيقاف القيود التي واجهها النادي خلال الموسم. وأوضح أن لاعبي الفريق تمسكوا بالأمل حتى النهاية، وساعدوا العناصر الشابة على تجاوز الضغوط، ما أسهم في تحقيق اللقب بعد سنوات من الغياب.

أشار مدافع الزمالك إلى أن خسارة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لم تؤثر على تركيز الفريق، مؤكداً أن اللاعبين نجحوا في تجاوز الإحباط سريعاً والتركيز على حسم بطولة الدوري. اختتم تصريحاته بالتأكيد أن الجميع داخل الزمالك كان يدرك أهمية استعادة لقب الدوري وإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية، وهو الهدف الذي نجح الفريق في تحقيقه بنهاية الموسم





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