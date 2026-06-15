حسام حسن: مصر تواجه بلجيكا بكأس العالم بكل قوة وطموح التأهل

تصريحات مدرب-products المنتخب المصري حسام حسن قبل مباراة بلجيكا في كأس العالم 2026، حيث أكد على ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء قوي والقتال من أجل النقاط رغم فوارق经验的 والتوقعات.

أكد مدرب-products المنتخب المصري حسام حسن أن فريقه يدخل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026 بعقلية القتال من أجل النقاط والبداية القوية، رغم اعترافه بأن كل الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب البلجيكي المرشح الأكبر للفوز.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لو سألتم الحاضرين هنا عن هوية الفائز فإن 90 أو 99 بالمئة سيرشحون بلجيكا، لكن كرة القدم تعتمد على السعي والاجتهاد. وأضاف أن جميع منتخبات المجموعة السابعة بما فيها مصر تبحث عن التأهل إلى الدور التالي، مشيراً إلى أن الفراعنة يمتلكون الطموح نفسه ويرغبون في جمع النقاط للمنافسة على بطاقة العبور.

واستعاد المدرب المصري ذكرياته كلاعب أمام المنتخب البلجيكي موضحاً أنه سبق وحقق الفوز على بلجيكا ويتمنى تكرار الأمر هذه المرة من موقعه مديراً فنياً. وتحدث عن التعامل مع خطورة لاعبي بلجيكا الخاصة مثل جيريمي دوكو، مؤكداً أن المنتخب المصري يضم عناصر مميزة ومواهب قادرة على الظهور بقوة.

ودافع عن اختيار المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم من برشلونة مشيراً إلى أنه تابعه مع منتخب الشباب وليس فقط مع ناديه، وأنه يمتلك مواصفات المهاجم القوي والذكي، ووجودة في برشلونة منحه شخصية احترافية قوية. وأشار حسن إلى أن اختياراته للقائمة جاءت وفق رؤيته الفنية، موضحاً أن ضم مصطفى زيكو جاء بعد ظهوره بمستوى مميز في الدوري المصري.

كما تطرق إلى المقارنة بين محمد صلاح وروميلو لوكاكو stressing أن بلجيكا تمتلك نجوماً كثيرة ولا تتوقف خطورتها على لوكاكو فقط، مؤكداً رغبته في ظهور جميع لاعبي مصر بأفضل مستوى وعدم الاعتماد على تألق صلاح وحده. وأعلن أن هدفه منذ تولي المهمة هو بناء جيل قوي للمستقبل لا يتأثر بغياب أي لاعب بسبب الاعتزال أو الإصابة، مشدداً على أن العمل الحالي يستهدف كأس العالم والبطولات المقبلة.

وأشاد بدور شقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب في تجهيز اللاعبين نفسياً لمشاركة بحجم كأس العالم. ويلتقي منتخب مصر مع بلجيكا اليوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، في مستهل مشواره بالمجموعة السابعة التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا





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