حسام حسن يدرس استبعاد عبد المنعم أو حمزة عبد الكريم أو أقطاي من قائمة مصر لكأس العالم

درس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد أحد لاعبيه من قائمة مصر لكأس العالم. قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد أحد هؤلاء اللاعبين محمد عبد المنعم وحمزة عبد الكريم وأقطاي عبد الله من القائمة النهائية لكأس العالم على أن يحسم قراره عقب المباراة الودية أمام روسيا مساء الخميس.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد أحد هؤلاء اللاعبين محمد عبد المنعم وحمزة عبد الكريم وأقطاي عبد الله من القائمة النهائية لكأس العالم على أن يحسم قراره عقب المباراة الودية أمام روسيا مساء الخميس. يعد هذا القرار مفاجأة قوية للاعبين في قائمة مصر لكأس العالم، حيث يتعين عليهم أن يثبتوا أداءهم في المباراة الودية أمام روسيا. سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لكأس العالم بعد المباراة الودية، وسيتم استبعاد أحد اللاعبين إذا لم يثبت أداؤه.

يعد هذا القرار جزءاً من محاولة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لتحسين أداء الفريق وضمان التأهل إلى كأس العالم





