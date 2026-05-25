حزب الصراصير الهندي: سخرية وغضب في الهند

حزب ساخر بالهند «حزب الصراصير» جذب 22 مليون متابع بأسبوع احتجاجاً على الفساد والبطالة، وأطلقت «أنا أيضاً صرصار» وتعرّض موقعه وحسابه للحجب.

حزب ساخر بال هند « حزب الصراصير » جذب 22 مليون متابع بأسبوع احتجاجاً على ال فساد وال بطالة ، وأطلقت «أنا أيضاً صرصار» وتعرّض موقعه وحسابه للحجب. أعلنت حركة « حزب الصراصير الشعبي» تأسيسها باسم سياسي ساخرة جذبت إليها أكثر من 22 مليون متابع، في احتجاج رمزي ضد ال فساد وال بطالة وتراجع ال ديمقراطية في البلاد.

وأشعلت تصريحات منسوبة لرئيس المحكمة العليا في الهند سوريا موجة واسعة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل، قبل أن يوضح القاضي لاحقاً أنه لم يقصد الإساءة للشباب، وأن كلامه كان موجهاً لأشخاص يحملون شهادات مزيفة. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالصور الساخرة والميمات ورسائل سياسية تحمل انتقادات حادة. وفي بلد يشكل فيه الشباب نحو نصف سكانه، اجتذب حساب «حزب الصراصير» في غضون أسبوع، 22 مليون متابع، متجاوزاً بذلك عدد متابعي حزب بهاراتيا جاناتا البالغ 8.8 مليون متابع.

وصرح مؤسس الحركة، أبهيجيت ديبكي، لوسائل إعلام، بأن الزيادة المفاجئة في عدد الأعضاء كانت غير مقصودة، لكنها تعكس تزايد الإحباط بين شباب الهند. وقال ديبكي: إن «الكثير من هذا لم يكن مخططاً له، بل جاء نتيجة غضب حقيقي لدى الشباب الذين لا يجدون منفذاً للتعبير». وأضاف أن انتشار الحركة يعكس تغيراً في المناخ السياسي داخل الهند، مشيراً إلى أن الشباب باتوا أكثر جرأة في التعبير عن رفضهم للأوضاع القائمة.

وتتضمن فكرة حزب الصراصير الطريفة شروط عضوية غير تقليدية مثل «قضاء وقت طويل على الإنترنت»، و«القدرة على الشكوى بشكل احترافي»، في إطار تهكمي على الخطاب السياسي التقليدي. كما أطلقت الحركة حملات ساخرة، وملصقات انتخابية هزلية، وانتقادات لاذعة للحكومة. وتعتمد العضوية فيها على روح الدعابة، وتستهدف الشباب العاطلين عن العمل، الملمين بالإنترنت، والقادرين على التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت بأسلوب احترافي.

واستخدمت الحركة صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي للترويج لنفسها، وأطلقت وسماً واسع الانتشار «أنا أيضاً صرصار» الذي لاقى رواجاً كبيراً على منصات التواصل





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب الصراصير هند فساد بطالة ديمقراطية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

22 قتيلاً جراء هجومين إرهابيين في بوركينا فاسو | صحيفة الخليجقُتل 22 مدنياً، بينهم عشرون من المتطوعين الداعمين للجيش، الجمعة، في هجومين يشتبه في أن جهاديين

Read more »

المحكمة تبرئ 34 مُتهماً من مُمارسة «القمار الإلكتروني» | صحيفة الخليجحكمت محكمة رأس الخيمة الابتدائية (جنايات) ببراءة 34 مُتهماً، تتراوح أعمارهم بين 22 و53 عاماً...

Read more »

البابا فرانسيس يزور مرسيليا 22 و23 سبتمبر | صحيفة الخليجأعلن الفاتيكان، السبت، أنّ البابا فرانسيس سيزور مرسيليا يومي 22 و23 أيلول/سبتمبر...

Read more »

- الأخبار - إريك: «الزعيم ... علي معالي (دبي) يرى البرازيلي إريك جورجينس «22 عاماً& ...

Read more »

بالفيديو| يدخل «غينيس» بتغطية أنفه بشفته السفلىسجل الأمريكي جوفانتي كارتر، 22 عاماً، المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» والملقب بـ «HolyGxD»...

Read more »

أسهم مانشستر يونايتد تتراجع 22 في المئة.. واجتماع مصيري الخميستراجعت أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 22 في...

Read more »