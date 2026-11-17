تحليل واقعة 1932 في كامبيون حيث استخدم الجيش الأسترالي الرشاشات ضد طيور الإيمو ولم يحقق حسمًا، مما أثر على سياسات المزارعين والمحاربين القدامى.

في نوفمبر 1932، انخرط الجيش الأسترالي في مواجهة غير مسبوقة ضد أسراب هائلة من طيور الإيمو في منطقة كامبيون بأستراليا الغربية. جاء هذا التدخل العسكري نتيجة ضغوط متصاعدة من مزارعين محاربين قدامى يعانون من خسائر فادحة في محاصيلهم الزراعية بسبب اجتياح ما يقرب من 20 ألف طائر للحقول. رغم تجهيز القوات بآليات ثقيلة وكميات هائلة من الذخيرة، إلا أن العملية انتهت بانسحاب القوات دون تحقيق الهدف المعلن، لتصبح الحادثة معروفة تاريخيًا باسم " حرب الإيمو".

السياق الاقتصادي والضغط الزراعي

واجه المزارعون في منطقة كامبيون ظروفًا اقتصادية بالغة الصعوبة عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى. كان العديد من المستقرين الجدد في هذه الأراضي المحاربين القدامى الذين استقروا على أراضي زراعية ذات إنتاجية محدودة. وقد تفاقم الوضع مع تداعيات الكساد الكبير، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار القمح، وتزامنت هذه الأزمة المالية مع موجات جفاف مدمرة ضربت البلاد في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي.

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أدت هذه العوامل المتراكمة إلى أزمة معيشية حادة دفعت العديد من المزارعين إلى التخلي عن مزارعهم وترك أراضيهم. وزادت الحالة سوءًا عندما هاجرت نحو 20 ألف طائر إيمو غربًا باتجاه المناطق الساحلية حيث تتركز حقول القمح. وتسببت هذه الطيور في التهام المحاصيل بشكل واسع وإتلافها، كما قام البعض بتحطيم الأسوار الزراعية، مما فتح الباب أمام تسلل الأرانب والآفات الأخرى لإلحاق مزيد من الأضرار بالمحاصيل المتبقية.

تفاصيل العملية العسكرية والتكتيكات

في ظل تصاعد الشكاوى، لجأ عدد من المحاربين القدامى إلى وزير الدفاع الأسترالي آنذاك، جورج بيرس. اقترح الوزير الاستعانة بالجيش واستخدام الأسلحة الرشاشة للسيطرة على الأزمة. وفي 2 نوفمبر 1932، وصلت وحدة عسكرية صغيرة إلى منطقة كامبيون بقيادة الرائد جي بي دبليو ميريديث من المدفعية الملكية الأسترالية.

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ضمّت هذه القوة الرائدة جنديين آخرين، بالإضافة إلى مصور سينمائي لتوثيق العملية ميدانيًا. كانت المعدات المجهزة للرؤية تشمل رشاشات من طراز "لويس"، ونحو 10 آلاف طلقة ذخيرة، فضلاً عن شاحنات مخصصة لاستخدامها في مطاردة الطيور عبر الأراضي الواسعة. بدأ الرائد ميريديث مهمته متفائلًا بقدرته على وضع حد فوري للخسائر الكبيرة التي تكبدتها المزارع.

فشل التكتيكات العسكرية ومفاجآت المعركة

لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال منذ الأيام الأولى للمواجهة الميدانية. في أول مواجهة، تمكنت أسراب الطيور من الفرار قبل أن تصبح في مرمى النيران الفعال، بينما لم تسفر محاولة لاحقة عن قتل سوى نحو 12 طائرا فقط. وفي 4 نوفمبر، حاول قائد العملية نصب كمين لسرب يضم قرابة ألف طائر بالقرب من أحد مصادر المياه الرئيسية.

انتظر الجنود حتى اقتربت الطيور لمسافة تقارب 100 ياردة، وفي تلك اللحظة تعطل الرشاش بشكل مفاجئ، مما أتاح لبقية الطيور فرصة الهرب الآمن. لم تكن المركبات العسكرية أكثر فاعلية، إذ حالت وعورة التضاريس الطبيعية دون إطلاق النار بدقة من الرشاشات المثبتة على الشاحنات. كما عجزت المركبات الثقيلة عن مجاراة السرعة الخارقة لطيران الإيمو في المناطق المفتوحة.

أظهرت المواجهات الواقعية أن طيور الإيمو تمتلك قدرة لافتة على تفادي الخطر. كان أحد الطيور في كل مجموعة يتولى دور المراقبة، وينذر البقية عند اقتراب الجنود، بينما ساعدت طبيعتها البيولوجية وأجسادها القوية على النجاة من بعض الإصابات الناتجة عن الطلقات غير المباشرة. بحلول 8 نوفمبر، كان الجنود قد أطلقوا نحو 2500 طلقة، في حين أشارت تقارير إلى أن عدد القتلى لم يتجاوز 50 طائرا.

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الردود السياسية والنتائج النهائية

أمام الفشل المتواصل والتغطية الإعلامية السلبية، توقفت المرحلة الأولى من العملية. عاد الجنود إلى المنطقة في 12 نوفمبر استجابة لمطالب المزارعين، بعد ورود تقارير عن مقتل نحو 300 طائر في تلك الفترة. تحولت العملية إلى مادة ساخرة داخل البرلمان الأسترالي، حيث اقترح النائب العمالي إيه إي غرين منح ميداليات لطيور الإيمو نفسها باعتبارها الطرف المنتصر.

تباينت التقديرات بشأن الحصيلة النهائية، فقد ذكر الرائد ميريديث أن الجنود قتلوا 986 طائرا في المرحلة الثانية، إضافة إلى نحو 2500 طائر نفقت متأثرة بالإصابات. في عام 1934، رفضت الحكومة الأسترالية طلبا جديدا من المزارعين للاستعانة بالجيش، واتجهت إلى نظام مكافآت مالية للصيادين، حيث قُدمت مطالبات مقابل نحو 57 ألف طائر خلال ستة أشهر فقط.