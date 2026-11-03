حذر ألماني: ثغرة رسائل الموت تعطل هواتف أندرويد وتطلب تحديثات عاجلة

تحذير حرج من ثغرة أمان في هواتف أندرويد تسبب إعادة تشغيل متكررة وتلف البيانات. نصائح خبراء هايزه.دي لاستعادة الجهاز دون فقدان المعلومات الخاصة.

حذرت المنصة التقنية الألمانية المتخصصة "هايزه.دي" من وجود ثغرة أمنية خطيرة تم تسميتها بـ " رسائل الموت النصية"، والتي تستهدف الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل " جوجل أندرويد" بدءاً من الإصدار 12 وحتى الإصدار 17.

في حال عدم معالجة هذه الثغرة الأمنية، فإن الجهاز سيعيد تشغيل نفسه تلقائياً كل دقيقة ونصف تقريباً بعد تعرضه لهجوم عبر الرسائل النصية، مما يؤدي إلى ظهور تنبيه إلزامي لحذف البيانات في وضع الاستعادة الخاص بالنظام.

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آلية الهجوم وتوجيهات الخبراء التقنية

أوصى الخبراء الألمان بضرورة عدم اتباع إجراء حذف البيانات الذي يظهر على الشاشة بأي حال من الأحوال، حيث يؤدي هذا الخيار إلى إعادة ضبط الهاتف إلى إعدادات المصنع الأصلية وبالتالي حذف جميع الملفات والصور والمعلومات المخزنة نهائياً.

بدلاً من ذلك، شددت التوجيهات التقنية على اللجوء إلى المساعدة الفنية المتخصصة، والتي تتضمن توصيل الهاتف الذكي بحاسوب شخصي، ويتطلب ذلك تثبيت أداة المطورين المعروفة باسم "Android Debug Bridge" على الجهاز الكمبيوتر واستعمالها لاستعادة البيانات.

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تحديات التحديثات والتوزيع على الهواتف

بالنسبة لإصدارات "أندرويد 14" إلى "17"، فإن شركة "جوجل" قد أصدرت تحديثاً أمنياً واحداً على الأقل منذ بداية شهر أكتوبر، غير أن هذا التحديث قد يستغرق أسابيع أو حتى شهور طويلة حتى يتم توزيعه على جميع الهواتف المزودة بنظام تشغيل "جوجل أندرويد".

أما في الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظامي "جوجل أندرويد 12" و "13"، فمن المرجح أن تظل هذه الثغرة الأمنية موجودة ما لم تبادر الشركات العالمية المصنعة لهواتف هذه الإصدارات إلى إصدار تحديثات أمنية مخصصة لها.

طبيعة الهجوم ومخاطرة رسائل WAP Push

يُشار إلى أن هذه الهجمات تتم عبر ما يُعرف باسم "WAP Push SMS"، وهي غير ظاهرة تماماً بالنسبة للمستخدم العادي، لدرجة أن رسائل هذه الهجمات لا تظهر في صندوق الوارد المعتاد للهاتف.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام "WAP Push" هو عبارة عن نظام قديم يسمح لمشغلي شبكات الهاتف الجوال بإرسال تعليمات مخفية إلى الهواتف دون الحاجة إلى أي إجراءات من المستخدم، مثلاً عند الرغبة في إجراء تغييرات في إعدادات الشبكة.

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خطوات وقائية للتحقق من أمان الجهاز

أوصت بوابة التقنيات "هايزه.دي" بضرورة التحقق من إعدادات الهواتف الذكية بانتظام، وذلك من خلال التوجه إلى بنود القائمة "النظام/تحديثات البرامج"، والبحث عن أي تحديثات جديدة وتثبيتها فور توفرها.

يجب على المستخدم في نافذة الاستعادة تجنب الاختيار "مسح البيانات" بأي طريقة كانت، لأن القيام بذلك سيؤدي إلى فقدان جميع البيانات الموجودة على الهاتف الذكي بشكل لا رجعة فيه.