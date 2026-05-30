حتا يتوج بدوري الأولى وينتظر الاستعداد للمحترفين

توج نادي حتا رسمياً بطلاً لدوري الدرجة الأولى الإماراتي لموسم 2025-2026 بعد أداء متميز جمع 59 نقطة، ليعود إلى دوري أدنوك للمحترفين. اشتمل الخبر على تفاصيل التتويج، تصريحات المسؤولين بشأن تطوير المسابقة ومصير المدرب وليد عبيد، إضافة إلى قائمة اللاعبين البطلين.

توج نادي حتا بطلاً ل دوري الدرجة الأولى لموسم 2025-2026 بعد أداء قوي طوال الموسم جمع خلاله 59 نقطة من 28 مباراة، بواقع 18 فوزًا و5 تعادلات و5 هزائم، ليحقق الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين .

جاء التتويج بعد فوز حتا على مجد بثلاثية نظيفة وخسارة يونايتد أمام الحمرية في الجولة الختامية.istency في الاحتفال بالصعود. وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فهد الحوسني during التتويج أن الاتحاد يسعى للارتقاء بمستوى اللعبة وإحداث نقلة نوعية لمسابقات الهواة عبر تطبيق معايير جديدة، مشيراً إلى عقد ورشة عمل قريباً مع أندية الدرجة الأولى لمناقشة تطوير المسابقة. وأشار إلى أن فوز حتا باللقب يمثل تتويجاً للجهود الإدارية والفنية التي بذلت في إطار خطة شاملة للاستعداد للمحترفين.

وفي ما يخص جهازه الفني، أكد مدير الفريق محمد العمودي أن هناك أولوية للإبقاء على المدرب الوطني وليد عبيد، الذي قاد الفريق للقب والصعود، على أن يتم حسم ملفه خلال اجتماع الأسبوع المقبل. بدوره، ذكر مدرب حتا وليد عبيد أن قرار الاستمرارية يحتاج إلى دراسة متأنية، معرباً عن اقتناعه بأن النجاح لم يأتِ من فراغ بل كان نتاج روح الفريق الواحد والتكاتف الجماعي.

كما أكد العمودي أن الصعود هو حصاد موسم شاق قدّم خلاله الجميع جهوداً استثنائية، مشيراً إلى أن النادي استفاد من تجاربه السابقة وسiris على خطين متوازيين: التأهل والاستعداد الجيد لدوري المحترفين. وضمت قائمة الفريق الحائزة على اللقب مجموعة من اللاعبين أبرزهم: لوكاس سوزا كابتن الفريق، مرزوق البدواوي، خالد مبارك، أنيس كريمي، أيمن رشوق، حمد البدواوي، سلطان أبودقن، أنس الطويل، صاموئيل روزا، جويلهرم كاسترو، شيفيت شيفيني، سعيد المسماري، عمر بن سواف، راشد مبارك، سيف مبارك، عبدالله الشمس، عبدالعزيز سويلم، شيخ كيتا، عادل سرفش، حسن صفر، جوسلين دومبيا، محمد المربوعي، ومحمد الحوسني.

وسيبدأ النادي التحضيرات للموسم الجديد في دوري المحترفين مع استراتيجية واضحة للتطور





