حاكم الشارقة يكرمنا الوريكات من اليونيسيف لدول مجلس التعاون الخليجي بتجديد شهادة الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل

تسلّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل، من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف». جاء ذلك خلال استقبال سموّه، لنا الوريكات، مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، لنا الوريكات، مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. ورحّب صاحب السموّ حاكم الشارقة، في بداية اللقاء بالوفد، مشيراً سموّه إلى أن إمارة الشارقة تعمل منذ عقود طويلة ضمن برامجها المتنوعة في مختلف المجالات والاتجاهات، وفق خطط منهجية وعلمية وعملية لدعم الأسرة والعناية بالطفل والأم، إيماناً بأن بناء المجتمع يبدأ من تنشئة الطفل بطريقة صحيحة وتربيته التربية الصالحة





