حاكم الشارقة يستقبل وفداً من خبراء الأرشفة والتوثيق من البرتغال والهند في دارة الدكتور سلطان القاسمي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفداً من علماء وخبراء الأرشفة والوثائق من البرتغال والهند، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، لتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي حول المخطوطات النادرة والأرشفة التاريخية.

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم الخميس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية، وفداً رفيع المستوى من العلماء والخبراء المتخصصين في مجال الأرشفة والوثائق التاريخية، والذين يمثلون جمهوريتي البرتغال والهند، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ضيوف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

وقد حضر اللقاء سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه إمارة الشارقة للتعاون الثقافي والأكاديمي الدولي. وضم الوفد الزائر نخبة من الشخصيات الأكاديمية البارزة، منهم الدكتور لويس فيليبي سانتوس، المدير العام للكتاب والمحفوظات والمكتبات في الأرشيف الوطني البرتغالي، والدكتور بالاجي شينوي، مدير قسم المحفوظات في حكومة غوا بالهند، بالإضافة إلى الدكتور ألبانو فيغيريدو، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة كويمبرا البرتغالية، والدكتور خوسيه بيدرو دي ماتوس بايفا، أستاذ التاريخ ونائب مدير قسم التاريخ والدراسات الأوروبية والآثار والفنون في نفس الجامعة،以及الدكتور روي كارينا، المتخصص في مجال الآثار.

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سمو حاكم الشارقة يثمن دور معرض الكتاب الدولي

وكان لاستقبال هذا الوفد significance خاص في تعزيز جسور التواصل بين العالم العربي والجهات العلمية العالمية الرائدة في حفظ التراث. أثنى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال كلمته الافتتاحية على الدور المحوري الذي يلعبه معرض الشارقة الدولي للكتاب كمنصة سنوية تجمع العالم في ملتقى ثقافي ومعرفي واحد، داعياً إلى تعزيز التعاون المثمر مع مختلف المؤسسات العلمية والأكاديمية حول العالم.

وأشار سموه إلى أن الشارقة تضع نصب أعينها تطوير الخبرات في العديد من المجالات من خلال شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة في التوثيق والأرشفة، مما أسهم في إنتاج مشروعات معرفية رائدة، خاصة في مجال تحقيق المخطوطات وتوثيق التاريخ. وقد تناول اللقاء مناقشات معمقة حول أهمية التعاون العلمي بين مراكز البحوث والوثائق في أنحاء العالم المختلفة، لا سيما في ما يتعلق بالمخطوطات التاريخية والوثائق النادرة التي تسهم بشكل فعّال في تنشيط حركة المعرفة وتوفير المادة العلمية للباحثين.

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كما تم التأكيد على دور الأرشفة الصحيحة في حفظ تاريخ الأمم والشعوب، مما يمكّن الأجيال القادمة من الاطلاع على الروايات التاريخية بدقة دون تحريف أو تغيير، ويعزز البحث العلمي من خلال التحليل الدقيق ورصد التسلسل المنطقي للأحداث. خلال الجولة التي قام بها صاحب السمو حاكم الشارقة مع الوفد الزائر داخل أقسام دارة الدكتور سلطان القاسمي، تعرف الضيوف على محتويات الدارة من المقتنيات التاريخية والعلمية النادرة، بما في ذلك المكتبة المكونة من القسمين العربي والأجنبي، وقسم الوثائق والصور، والخرائط الجغرافية التي توثق تاريخ المنطقة.

شرح مفصل لعمليات التحقيق والترجمة التاريخية

وقد قدم سموه شرحاً مفصلاً ودقيقاً للعمليات المعقدة التي تخضع لها الوثيقة التاريخية، بدءاً من اللغة البرتغالية القديمة وصولاً إلى التحقيق التاريخي والترجمة إلى اللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية، وذلك لضمان دقة المعلومات المنقولة للأجيال. واستعرض سموه خلال الجلسة مخطوطة الضابط البرتغالي دوارتي باربوزا التي كانت مفقودة لقرن من الزمان واقتناها سموه عام 2012، وتمت طباعتها وتحقيقها بعنوان رحلة بالغة الأهمية، مما ساهم في سد فراغ تاريخي مهم حول الوجود البرتغالي في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور ألبانو فيغيريدو، نيابة عن الوفد، شكره وامتنانه لحسن الاستقبال، مشيداً بنجاح معرض الشارقة الدولي للكتاب ودور سموه في جعل الشارقة منارة للعلم والمعرفة، كما استعرض أنشطته ونجاح مركز الدراسات العربية في جامعة كويمبرا الذي يروج للغة والثقافة العربية في البرتغال. وتبادل الجانبان الإهداءات والمراجع العلمية المتخصصة في مجالات الأرشفة والتاريخ، مما يعزز من أواصر الصداقة والتعاون المستقبلي بين المؤسسات التعليمية والثقافية في الشارقة ونظيراتها العالمية.