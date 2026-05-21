حاكم الشارقة يفتتح حديقة المجرة المطورة كمركز للإبداع والمجتمع

افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة لحديقة المجرة بعد إعادة تصميمها لتصبح مساحة فنية وثقافية وترفيهية متكاملة تعزز الهوية المجتمعية وتدعم الصحة العامة.

في خطوة تعكس الرؤية الاستشرافية والعميقة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في سبيل النهوض بالواقع الثقافي والفني للإمارة، شهدت مدينة الشارقة صباح يوم الخميس حدثاً بارزاً تمثل في افتتاح سموه ل حديقة المجرة التابعة ل مؤسسة الشارقة للفنون .

تأتي هذه الخطوة بعد عملية إعادة تصميم شاملة للحديقة، لتمسي نموذجاً حياً يجسد التلاحم بين الفن والمجتمع، وتعبيراً صارخاً عن توجهات إمارة الشارقة في دعم الإبداع وتوفير مساحات تفاعلية تخدم كافة شرائح المجتمع. وقد كان في استقبال سموه عند وصوله إلى موقع الحديقة في منطقة المجرة، الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، بالإضافة إلى سعادة خالد جاسم المدفع، حيث عكست هذه الاستقبالات أهمية المشروع ومكانته ضمن استراتيجية التنمية الثقافية في الإمارة.

لقد قام سموه بجولة تفصيلية في أرجاء الحديقة، اطلع خلالها على العناصر الفنية التي تم دمجها بعناية فائقة لتستحضر ذكريات ومقتنيات سكان المنطقة، مما حول الحديقة من مجرد مساحة خضراء إلى متحف مفتوح يروي قصص الهوية المجتمعية والبعد الثقافي والتاريخي للمكان، مؤكداً بذلك أن الفن ليس مجرد لوحات في متاحف مغلقة، بل هو تجربة يومية يعيشها الإنسان في محيطه السكني. وبالتعمق في تفاصيل هذا المشروع، نجد أن حديقة المجرة قد صُممت لتكون بيئة تفاعلية بامتياز، حيث تم تخصيص مساحات واسعة للتجمعات العائلية والأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين الجيران والسكان.

ولم يقتصر التصميم على الجانب الجمالي الفني فحسب، بل امتد ليشمل توفير مرافق حديثة ومتطورة تخدم الصحة العامة والنشاط البدني، حيث تضم الحديقة الآن مضماراً مخصصاً للجري يشجع على ممارسة الرياضة اليومية، وشبكات تسلق حديثة تساهم في تطوير المهارات الحركية للأطفال والشباب، إلى جانب ملاعب مجهزة لكرة القدم وكرة السلة، ومساحات مخصصة لرياضة التزلج. إن هذا المزيج الفريد بين المرافق الرياضية واللمسات الفنية يهدف إلى خلق توازن بين العقل والجسد، ويجعل من الحديقة وجهة جاذبة تتيح للسكان استثمار أوقات فراغهم في أنشطة بناءة تسهم في تنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية في أجواء من البهجة والسرور، مع التركيز على الجانب البيئي من خلال زيادة المسطحات الخضراء ونشر نوافير المياه التي تضفي لمسة من الهدوء والسكينة على المكان.

علاوة على ذلك، تندرج حديقة المجرة ضمن سلسلة استراتيجية من المشاريع الفنية العامة الدائمة التي تتبناها مؤسسة الشارقة للفنون، وهي رؤية تهدف إلى إخراج الفن من القوالب التقليدية وإيصاله إلى الجمهور في الفضاءات العامة. ويظهر هذا التوجه بوضوح عند مقارنة حديقة المجرة بمشاريع أخرى رائدة مثل الغرفة الماطرة التي أبهرت الزوار من مختلف أنحاء العالم، وملعب الكريكيت في ساحة المريجة الذي دمج الرياضة بالفن، وعمل 'بلا عنوان: تنقيب' الموجود في المساحة الخارجية لاستوديوهات الحمرية.

إن كل هذه المبادرات تصب في مجرى واحد وهو تعزيز حضور الفن في تفاصيل الحياة اليومية وربطه بشكل عضوي بالمجتمع، مما يساهم في رفع الذائقة الفنية العامة وخلق جيل يقدر الجمال والإبداع. إن تحويل حديقة المجرة إلى هذا الصرح المتكامل يؤكد التزام مؤسسة الشارقة للفنون بتقديم تجارب ثقافية غير تقليدية تدمج بين الترفيه والتعليم والفن، مما يجعل من الشارقة عاصمة عالمية للثقافة والفنون توازن بين الحداثة والأصالة، وتوفر لمواطنيها ومقيميها جودة حياة استثنائية ترتكز على الرقي الفكري والرفاه الاجتماعي والبدني





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حديقة المجرة مؤسسة الشارقة للفنون سلطان القاسمي الشارقة الفنون العامة

United States Latest News, United States Headlines