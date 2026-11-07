حاكم الشارقة يطلق رواية الجلندي خالد بن سلطان في معرض الشارقة للكتاب

أطلق حاكم الشارقة رواية الجلندي خالد بن سلطان التاريخية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتتناول سيرة شخصية امتدت أحداثها على ثمانية وثلاثين عاماً.

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أحدث إصداراته الأدبية، وهو رواية بعنوان " الجلندي خالد بن سلطان القاسمي". جرى الإطلاق مساء يوم السبت في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

وصف الإصدار بأنه رواية تاريخية موثقة، وجاء ليعكس عطاءً علمياً وفكرياً وأدبياً متواصلاً. وأوضح الحضور أن مؤلفات حاكم الشارقة بلغت 219 مؤلفاً، تنوعت بين التاريخ والتحقيق العلمي والأدب والرواية والمسرح، ما يشكل رصيداً معرفياً يجمع بين دقة التوثيق التاريخي ورصانة البحث العلمي.

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الرواية التاريخية وآلية كتابة الجلندي

تقدم رواية الجلندي خالد بن سلطان القاسمي سيرة شخصية استثنائية للشيخ خالد بن سلطان القاسمي، الملقب بالجلندي، وتعتمد على أسلوب سردي يجمع بين التشويق الروائي والتوثيق التاريخي. وتتضمن الرواية خمسة فصول متتابعة، وتمتد أحداثها على مدى ثمانية وثلاثين عاماً.

كشف حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن كتابة الرواية استغرقت 5 أيام، فيما استغرقت طباعتها نصف يوم، واصفاً العمل بأنه سريع. وأشار إلى أن كل عمل كبير يتبعه أعمال قصيرة متنوعة مثل الروايات، تهدف إلى تعريف القراء بطريقة كتابة الرواية والعمل المسرحي والثقافي.

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تتناول الرواية ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية والبحرية في الخليج العربي خلال القرن التاسع عشر، وتستعيد فصلاً من تاريخ القواسم. وأوضح حاكم الشارقة أن أغلب رواياته تتناول جانب السلطة والحكم وتبرز الصراعات في تلك الفترة، مع رغبته في إظهار الجانب اللطيف من التاريخ من خلالها.

رؤية حاكم الشارقة حول التوثيق التاريخي

شدد حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أهمية الاعتماد على الوثائق الحقيقية عند كتابة الأحداث التاريخية، وعدم الاكتفاء بما هو مكتوب. وقال إن الوثائق الأصلية تصحح التاريخ، معتبراً أن كتابة التاريخ لا تقتصر على صفحات أو كتب، بل تحتاج إلى موسوعات موثقة بالطريقة الصحيحة.

دعا حاكم الشارقة الدارسين في الجامعات إلى البحث في التاريخ بالطريقة الصحيحة، خاصة في المخطوطات والوثائق التاريخية. وذكر أن لديه مئات الآلاف من هذه الوثائق، يوفرها لدعم البحوث العلمية والدراسات، وأنه يعمل على نقل المعرفة وإيصالها إلى الباحثين والقراء.

كما تناول سموه الأساليب التي تتماشى مع الأحداث وتستنهض الهمم وتضرب الأمثال، مشيراً إلى أن معظم رواياته قصيرة لتكون أسهل على القراء ولا تأخذ من وقتهم كثيراً في ظل انشغالهم بأمور الحياة. وأكد أن الرواية القصيرة تجذب الناس للقراءة والاستفادة منها.

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حضور رسمي وتوقيع النسخ الأولى من الإصدار

وقّع حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي النسخ الأولى من رواية الجلندي خالد بن سلطان القاسمي، ومنح النسخ الأولى إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة. وتسلمها الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.

حضر الإطلاق الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي. كما حضر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبدالله مهير بن محيان الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.