حاكم دبي يصدر قانوناً بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي

صدر قانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي يحدد أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتنمية وتطويره، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية، وتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، ال قانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وحدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي، وتنمية وتطويره، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، والمساهمة في دمجها بالمجتمع، وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي، وجعل الإمارة مكانا أفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته، وتعزيز وتشجيع مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية





إصدار قانون هيئة تنمية المجتمع في دبي رقم (12) لسنة 2026يستهدف القانون تنظيم القطاع الاجتماعي في دبي وتطويره ومراقبته، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة وتمكينها، وإنشاء أنظمة متكاملة للحماية والرعاية والمرصد الاجتماعي ونظام إدارة الحالات.

