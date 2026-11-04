حارس أندورا يواجه انتقادات بعد وفاة المهاجم الإسباني دي ميجيل

خيسوس أوونو حارس مرمى أندورا الإسباني يعيش أزمة نفسية حادة بعد وفاة خيسوس دي ميجيل لاعب تينيريفي نتيجة حادث اصطدام مروع خلال مباراة بالدوري الإسباني للدرجة الثانية.

يعيش خيسوس أوونو ، حارس مرمى نادي أندورا الإسباني، أزمة نفسية حادة إثر وفاة زميل المنافس خيسوس دي ميجيل ، مهاجم نادي تينيريفي ، نتيجة حادث اصطدام مروع وقع خلال مباراة الفريقين في إطار دوري الدرجة الثانية الإسباني. وقد شهد الحارس انهياراً عاطفياً شديداً عقب الواقعة، حيث شوهد داخل غرفة الملابس يبكي ويدعو بالشفاء للاعب الخصم، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن وفاته لاحقاً في المستشفى. وقد أدى هذا الحدث المأساوي إلى موجة غضب واسعة، مما دفع أوونو للإغلاق الفوري لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي للابتعاد عن موجة الانتقادات الحادة والرسائل العدوانية التي تلقاها.

تفاصيل الحادث المميت لحظة بلحظة

وقع الحادث المميت في الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما انطلق خيسوس دي ميجيل، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، سباقاً مع الكرة طويلة المدى في منطقة الجزاء. وفي محاولة منه لإبعاد الخطر، خرج خيسوس أوونو من منطقة جزائه متحمساً لإيقاف الكرة، مما أدى إلى اصطدام عنيف بين اللاعبين. وتسبب هذا التصادم القوي في سقوط دي ميجيل على الأرض فاقدًا للوعي فوراً، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً وسريعاً من قبل الطاقم الطبي المتواجد داخل الملعب.

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أظهرت التقارير الطبية الأولية أن دي ميجيل قد تعرض لحالة من توقف القلب والتوقف التنفسي الحاد، وهو ما استلزم إدخاله غرفة العناية المركزة مباشرة لإسعافه. وقد أشرف الفريق الطبي على محاولة إعادته للحياة باستخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل دائم، ووفاته في يوم الثلاثاء بعد ساعات من حدوث الحادث.

ردود الفعل والعقوبات الإدارية

على المستوى الإداري والعدلي، قرر حكم مباراة نادي أندورا ونادي تينيريفي إصدار البطاقة الحمراء لخيسوس أوونو، وهو قرار يعكس خطورة التصرف الذي أدى للحوادث. وفي خطوة غير مسبوقة لتجنب التصعيد، تم الاتفاق بين مسئولي الفريقين على عدم استكمال الدقائق المتبقية من اللقاء، التي كانت تشير النتائج إلى التعادل بهدفين لكل فريق. وقد تم إنهاء المباراة فوراً دون تسجيل أي أهداف أخرى حفاظاً على السلامة النفسية للاعبين.

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من جانبه، أبدى خيسوس أوونو، البالغ من العمر 25 عاماً، رغبة صادقة في التواصل مع أسرة اللاعب الراحل لتقديم اعتذار شخصي مباشر. وكان الحارس، الذي يمثل منتخب غينيا الاستوائية، يتابع عن كثب حالة دي ميجيل الصحية عبر الاتصال المستمر مع الجهاز الطبي ومسئولي نادي أندورا. وقد صرح مصادر مقربة منه أن أوونو شعر بوزر كبير ومسؤولية أخلاقية تجاه ما حدث، قبل أن يصله الخبر المؤسف بوفاة اللاعب.

خلفية رياضية وتفاصيل شخصية للاعبين

يعتبر خيسوس دي ميجيل لاعباً متميزاً في صفوف نادي تينيريفي، حيث كان يمثل خط الدفاع والهجوم بمهارة عالية. أما خيسوس أوونو، فقد بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لأندية كبرى مثل ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس. وانتقل أوونو إلى نادي أندورا في صيف عام 2025، حيث انضم إلى صفوف الفريق الإسباني بهدف تعزيز حراسة المرمى، وكان يحظى بتوقعات كبيرة في مسيرته الرياضية الدولية.

تحقيقات رسمية ومصير القضية

باشرت السلطات الإسبانية المختصة إجراءات تحقيق رسمي في ملابسات الحادث، للكشف عن كافة التفاصيل الدقيقة للاصطدام. ويشمل التحقيق تقييم سرعة التدخل الطبي، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الإسعافية التي اتخذت داخل الملعب أثناء الحادثة. ويهدف التحقيق إلى تحديد المسؤولية القانونية والطبية في ضوء الظروف التي أدت إلى وفاة اللاعب، مما قد يؤثر على تطورات الأحداث القانونية المستقبلية المتصلة بالقضية.