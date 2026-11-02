جي بي مورغان يفتتح فرعاً جديداً في مركز دبي المالي العالمي لتعزيز خدماته

أعلن بنك جي بي مورغان عن افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، مما يعزز حضوره الإقليمي ويخدم عملاء الثروات الخاصة في الإمارات والشرق الأوسط.

أعلن بنك جي بي مورغان الخاص، اليوم، عن عزمه افتتاح فرع جديد ضمن مركز دبي المالي العالمي ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التزامه تجاه عملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. ويخضع هذا الفرع الجديد للإشراف والرقابة المباشرة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ، مما يضمن التزامه بأعلى المعايير التنظيمية والمهنية السائدة في القطاع المالي العالمي. ويوفر هذا الموقع منصة مخصصة للبنك، تتيح له تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية لعملائه داخل الدولة وفي مختلف أنحاء المنطقة ككل.

توسع استراتيجي في مركز دبي المالي العالمي

يمثل هذا الافتتاح مرحلة جديدة ومهمة في تطور العلاقة التاريخية بين بنك جي بي مورغان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتد جذورها لأكثر من خمسة عقود من العمل والابتكار المالي. وعلى مدى العقدين الماضيين، اتخذت المؤسسة الدولية العملاقة من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً محورياً لعملياتها في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وقد وسعت المؤسسة نطاق أنشطتها بشكل ملحوظ ومؤخرًا بعد حصولها على الترخيص الرسمي لتقديم خدمات إدارة Assets من خلال شركة جي بي مورغان الدولي للاستشارات، مما يعكس رؤيتها الطموحة في توسيع حاضنتها التجارية.

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تعزيز مكانة دبي العالمية للثروات الخاصة

وعلق سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، قائلاً إن توسع بنك جي بي مورغان الخاص في هذه البقعة الاقتصادية الحيوية يسهم بشكل فعّال في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة. وأكد أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة والمتزايدة التي توليها كبرى المؤسسات المالية في العالم لمركزنا المالي، مما يبرز دور دبي كمنصة جاذبة للاستثمارات العالمية. وأوضح أن اختيار مؤسسة بحجم جي بي مورغان العالمي، وتعزيز التزامها تجاه دولة الإمارات ولا سيما تجاه مركز دبي المالي العالمي، يُعد دليلاً واضحاً على قوة المنظومة الاقتصادية للدولة العربية.

استقطاب الكفاءات وتوسيع الفريق العمالي

وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، استعداًً للحصول على الترخيص اللازم وتشغيل العمليات بشكل كامل، قام البنك بمضاعفة حجم فريق عمله في دبي بأكثر من ثلاث مرات. جاءت هذه الخطوة المدروسة بدقة بهدف ضمان توفر الكفاءات والقدرات البشرية المناسبة التي تلبي متطلبات السوق المتطورة. ويقود هذا الفريق الموسع كل من سليم الجن، الذي يشغل منصب رئيس سوق الإمارات والمسؤول التنفيذي الأول، وكريم رقيق، الذي يتولى منصب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك، لضمان قيادة متميزة ومرنة.

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رؤية مستقبلية لخدمة العملاء والإقليمي

وقال سليم الجن إن البنك بذل جهوداً كبيرة على مدار العام الماضي لاستقطاب أفضل الكفاءات في المنطقة، مؤكداً أن الفهم الحقيقي للعملاء، بدءاً من التحديات التي يواجهونها وصولاً إلى الفرص المتاحة أمامهم، يتطلب تواجدًا فعلياً وعميقاً في بيئتهم المحلية. وشدد على أن وجود البنك في الإمارات، وانطلاق عملياته من مركز دبي المالي العالمي من خلال فريق راسخ ومتجذر في هذا السوق، يعد أمراً بالغ الأهمية لنجاحه. ومن جانبه، أشار كريم رقيق إلى أن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل تمثل فرصة مهمة ومتنامية بالنسبة للبنك ولعملائه أيضاً، مما يبرز الحاجة إلى وجود محلي قوي.

التزام طويل الأمد بالسوق والمنطقة

من ناحيته، قال خالد حب الله، المسؤول الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك جي بي مورغان، إن التاريخ الطويل للبنك في دولة الإمارات أتاح له فهماً عميقاً للسوق وثقة قوية في مستقبله. ولاحظ أن الفرع الجديد يؤكد الالتزام المستمر للبنك ويعزز الطريقة التي يخدم بها البنك عملاءه، مستفيداً من الخبرة التراكمية. ويعكس الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي استمرار التزام بنك جي بي مورغان الخاص تجاه دولة الإمارات، وسيعزز قدرته على خدمة العملاء في أنحاء الدولة، وحيثما كان ذلك مسموحاً به في المنطقة ككل.

ومن خلال تعزيز القرب والاستمرارية وفهم أعمق للواقع المحلي، يسعى البنك إلى توفير تجربة خدمية متميزة تلبي تطلعات العملاء في مختلف القطاعات. ويعتبر هذا التوسع تجسيداً واقعياً لرؤية القيادة الإماراتية في جعل دبي مركزاً للابتكار المالي وجذب الاستثمارات العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والتعاون الدولي في قطاع الخدمات المالية.