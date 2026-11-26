تحليل واقعي لانتشار أرقام حذف لعبة جيه تي إيه 6، حيث تنفي الشركات الإحصاءات المبالغ فيها مثل 20 مليون حذف، وتكشف أن المشكلة تكمن في مساحة التخزين الضخمة.

شهدت لعبة جيه تي إيه 6 (Grand Theft Auto VI) انطلاقة تجارية ضخمة بعد انتظار استمر لأكثر من عقد من الزمان، إلا أن النجاح التجاري سرعان ما رافقه جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول أرقام عمليات الحذف المتزايدة. انتشرت مزاعم تشير إلى أن ملايين اللاعبين قاموا بحذف اللعبة من أجهزتهم خلال الأيام القليلة الأولى من إطلاقها، مما دفع البعض إلى وصفها بأكثر لعبة تعرضت للحذف في التاريخ، إلا أن هذه الأرقام تفتقر إلى أي أساس موثوق أو تأكيد من الجهات الرسمية.

دحض الأرقام المبالغ فيها حول عمليات الحذف

بدأ الجدل مع تداول ادعاءات بأن أكثر من 3 ملايين لاعب حذفوا جيه تي إيه 6 من أجهزتهم خلال أول 48 ساعة فقط من الإطلاق، وذهب الأمر لاحقاً إلى حد ظهور مزاعم أخرى تتحدث عن 6 ملايين عملية حذف خلال ثلاثة أيام، ثم قفز الرقم المتداول إلى 20 مليون عملية خلال أربعة أيام، لكن تحقيقاً نشره موقع Gamers Together أكد عدم قدرته على العثور على مصدر موثوق لأي من هذه الأرقام، كما أوضح موقع جي تي إيه 6 إنسايدر أن تقاريره تستند إلى منشورات غير موثقة ولا توجد بيانات رسمية تثبت هذه الأرقام الضخمة، فيما أشارت تغطيات لاحقة إلى أن الرقم 20 مليوناً يواجه نفس مشكلة انعدام المصداقية.

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غياب التأكيد من روكستار وتيك-تو وستيديسون

لا توجد حتى الآن أي إحصاءات رسمية صادرة عن روكستار غيمز أو الشركة الأم تيك-تو إنتراكتيف، كما لم تعلن شركة سوني أو مايكروسوفت عن أي أرقام تؤكد وصول عمليات الحذف إلى هذه المستويات الخيالية، مما يجعل السؤال الأكثر إثارة هو لماذا قد يحذف لاعب لعبة انتظرها سنوات بعد يومين فقط من الحصول عليها، خاصة أن النسخ الرقمية تظل مرتبطة بحساب المستخدم ويمكن تنزيلها مجدداً، وهو ما يجعل استخدام عدد عمليات الحذف كدليل مباشر على فشل اللعبة أمراً يحتاج إلى الحذر الشديد في التفسير.

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مساحة التخزين هي العامل المحدد وليس الاستياء

يرتبط التفسير المنطقي وراء هذه الأرقام بما يعرفه أصحاب أجهزة الألعاب جيداً، وهو ضغط مساحة التخزين، إذ تحتاج جيه تي إيه 6 إلى مساحة ضخمة تصل إلى نحو 212 غيغابايت حسب الجهاز، وهي مساحة قد تفرض على اللاعب الاختيار بين الاحتفاظ بها وبين مجموعة من الألعاب الأخرى، وقد تناول موقع GameSpot هذه المشكلة قبل الإطلاق ونشر تقريراً عن الألعاب التي حذفها محرروه لتوفير المساحة اللازمة، بينما فعل بعض اللاعبين العكس قبل الإطلاق بحذف ألعاب أخرى لتنزيل جيه تي إيه 6، ثم يمكنهم حذفها مؤقتاً لاستعادة أكثر من 200 غيغابايت وإعادة تنزيلها لاحقاً دون أن يعني ذلك تخليهم عنها أو استرجاع ثمنها.

المشكلات التقنية وإعادة التثبيت لا تعني التخلي عن اللعبة

أشار موقع Pix-Geeks إلى أن إعادة تثبيت اللعبة لمعالجة مشكلة تقنية، على سبيل المثال، يمكن أن تسجل عملية حذف من دون أن يكون اللاعب قد قرر التخلي عنها أصلاً، خاصة مع وجود شكاوى متداولة تتعلق بخروج اللعبة بصورة مفاجئة على بلاي ستيشن 5 ومشكلات في عمليات التثبيت، وهي أسباب قد تدفع بعض المستخدمين إلى تجربة حذف اللعبة وإعادة تثبيتها لمحاولة حل العطل، مما يعني أن الحذف في هذه الحالة إجراء تقني استباقي وليس مؤشراً على جودة اللعبة أو رضا اللاعبين عنها.