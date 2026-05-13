جيم أوزدمير يصبح رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية بعد انتخابه في شتوتجارت

بعد ١٥ عاماً في حكم الولاية، ينتخب السياسي جيم أوزدمير من حزب الخضر رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، وهو بذلك يتميز بكونه أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه بعد فوزه في انتخابات أصلية خلفاً لسابق رئيس الوزراء، فينفريد كريتشمان، بعد تأكيده عدم علمه بتصريحات غير مناسبة التي أدلى بها ضده. ومع ذلك، يتميز بأن ما لا يقل عن ١٩ نائباً من حزبه لم يمنحوا أصواتهم لصالحه، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الأغلبية اللازمة لتولي المنصب. على أي حال، يتمتع الائتلاف الحاكم بمليّة مقاعد significativa، مما يعني استمرار حكومته وتجدد الأمل في معالجة التحديات المحلية والجهوية.

أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب. وصوّت ٩٣ نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل ٢٦ صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت.

ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ ١١٢ مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن ١٩ نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ ٧٩ صوتاً. وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية.

وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى ١٥ عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير الثاني السياسي من"الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا





