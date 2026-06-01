جيمس ميلنر يعلن اعتزاله كرة القدم بعد 24 موسماً في الدوري الإنجليزي الممتاز ومسيرة حافلة بالإنجازات

بعد مسيرة استمرت ربع قرن، أعلن اللاعب الدولي الإنجليزي جيمس ميلنر اعتزاله كرة القدم رسمياً. يعتلي ميلنر، البالغ 40 عاماً، صدارة更多 مشاركات الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 658 مباراة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق. تنقل بين عدّة أندية كبيرة في إنجلترا وحقق العديد من الألقاب المحلية والأوروبية، كان آخرها مع برايتون. في رسالة مؤثرة، شكر ميلنر كل من سانده في مسيرته الطويلة.

بدأ جيمس ميلنر ، البالغ من العمر 40 عاماً، مسيرته الكروية في نادي ليدز يونايتد عام 2002، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت.

أمضى ميلنر 24 موسماً متتالياً في البريميرليغ، شارخ خلالها مع أندية متعددة أبرزها نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا، مانشستر سيتي، ليفربول، وأخيراً برايتون. حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم غاريث باري، حيث بلغ إجمالي مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز 658 مباراة، بعد أن لعب آخر مباراة ضد برينتفورد في فبراير/شباط الماضي. خلال مسيرته، توج بلقبين في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي ولقب آخر مع ليفربول، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مع كلا الناديين.

كما كان جزءاً من فريق ليفربول الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2019. انتقل إلى برايتون في يونيو/حزيران 2023 في صفقة انتقال حر، ليختتم مسيرته الاحترافية بعد ثمانية مواسم مع ليفربول. على الصعيد الدولي، مثل منتخب إنجلترا في 61 مباراة، وشارك في كأس العالم مرتين وفي بطولة أمم أوروبا مرتين. بلغ aggregate مشاركاته مع الأندية والمنتخب 964 مباراة.

أعلن ميلنر اعتزاله عبر حساباته على إنستغرام، مؤكداً أن الوقت حان لإنهاء مسيرته بعد عقدين من العطاء. في رسالته، عبر عن امتنانه لكل النوادي التي لعب لها، بما في ذلك فترة قصيرة مع سويندون، مشيراً إلى أن كل نادٍ لعب دوراً مهماً في حياته ومشواره. شكر كل من تعامل معهم من إدارات الأندية والملاك والأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير الذين دعموه طول مسيرته.

يعد ميلنر أحد أكثر اللاعبين احترافية وتعددية في الأدوار، حيث اشتهر بمستوى اللياقة البدنية العالية والالتزام الفني طوال مسيرته الطويلة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جيمس ميلنر اعتزال الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون مانشستر سيتي ليفربول رقم قياسي 658 مباراة دوري أبطال أوروبا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كوليبالي وميندي يستحضران ملحمة 2002 قبل مواجهة «الديوك»بعد 24 عاماً من واحدة من أعظم مفاجآت كأس العالم تعود مواجهة السنغال وفرنسا إلى الواجهة مجدداً في مونديال 2026، حاملة مع

Read more »

الذهب وسيلة تحوط ضد المخاطر.. واستثمار غير مستقرسجلت أسعار الذهب في شرق الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، (قبل إغلاق السوق) 4522.22 دولاراً لكل أونصة، ليمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 0.57% خلال 24 ساعة، فيما كان أدنى سعر تداول 4367.19 دولاراً للأونصة، وأعلى سعر فوري للذهب 4542.56 دولاراً للأونصة.

Read more »

ماذا لو اختفت الشمس فجأة؟ Earth's sudden solar lossتستكشف المقالة السيناريوهات العلمية لاختفاء الشمس فجأة من الكون وتأثيرها المدمر على الأرض، بدءاً من التأخر البصري لمدة 8 دقائق و20 ثانية، وفقدان الضوء والنجوم، واختفاء جاذبية الشمس التي تحفظ النظام الشمسي، مروراً بتدمير عملية التمثيل الضوئي وموت النباتات، ثم انخفاض درجات الحرارة بسرعة نحو 20 درجة مئوية كل 24 ساعة وتجمد المسطحات المائية تدريجياً، مع استمرار المحيطات في حالة سائلة لسنوات بسبب حرارة باطن الأرض.

Read more »

بوتشيتينو ينتظر قرار فيفا بشأن استخدام الحاسوب في كأس العالمجمع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، لاعبيه حوله خلال استراحة لشرب المياه بعد مرور 24 دقيقة من مباراة ودية أما

Read more »