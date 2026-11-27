تحليل لدور جيل Z وجيل Alpha في بناء الاتحاد عبر الابتكار الرقمي والتطوع، وآراء خبراء حول تعزيز الانتماء الوطني بأساليب عصرية.

عبر أكثر من خمسة وخمسين عاماً من قيام الاتحاد، تتواصل مسيرة دولة الإمارات بأجيال نشأت في ظل منجزاتها الضخمة، وتستعد للمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبلها بصفته امتداداً طبيعياً لمسيرة البناء الوطنية، ولكن بأدوات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وال ابتكار والعمل المجتمعي المكثف. يعكس هذا التحول الجذري في أساليب التعبير عن الانتماء الوطني الانتقال من مجرد الاحتفاء بالإنجازات السابقة إلى الإسهام الفعلي في استدامتها وتطويرها عبر آليات عصرية.

التحول الرقمي وأدوات التعبير عن الولاء

أكد الدكتور أحمد العموش، أستاذ علم الاجتماع التطبيقي في جامعة الشارقة، أن اختلاف وسائل التعبير عن الانتماء بين الأجيال لا يعني بأي حال انخفاض قوة ارتباطها بالمجتمع والدولة، بل يعكس تطبيعاً مع البيئة المتغيرة. أوضح العموش أن جيل Z وجيل Alpha يعيشان في بيئة رقمية تختلف جذرياً عن البيئة التقليدية التي نشأت فيها الأجيال السابقة، مما يجعل من الطبيعي تماماً تطور الأدوات التي يستخدمانها للتعبير عن مشاعرهما وقيمهما ومشاركتهما المجتمعية الفاعلة.

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وأشار الخبير الاجتماعي إلى أن مظاهر الانتماء لدى الجيل الرقمي يمكن أن تظهر في أشكال متعددة وحيوية، من بينها المبادرات التطوعية المبتكرة، والدفاع الواعي والمستنير عن صورة الوطن في الفضاء الرقمي، والمشاركة الفاعلة في القضايا البيئية والمجتمعية الملحة، وإنتاج محتوى يعكس الهوية الثقافية العربية والإسلامية بصدق. أكد أن هذه الممارسات تكتسب قيمتها وأثرها الحقيقي عندما تكون نابعة من وعي عميق ومسؤولية شخصية، وليس من الرغبة السطحية في تحقيق الانتشار الوهمي أو التفاعل الزائف على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت الدكتور أحمد العموش إلى أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات التعليمية الأسر لا يتمثل في مطالبة الأجيال الجديدة بالتعبير عن حب الوطن بالطريقة التقليدية نفسها التي اعتادتها الأجيال السابقة، بل في مساعدتها على فهم القيم الأساسية التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها قيم التعاون والتكافل والمسؤولية والعمل المشترك، وإتاحة الفرصة لها لتجسيد تلك القيم بأساليب تتناسب مع واقعها الرقمي واهتماماتها المعاصرة.

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الابتكار التقني كوسيلة لخدمة المجتمع

من جهته، أوضح المهندس مينا غالي، المتخصص في التكنولوجيا والأمن السيبراني، أن التكنولوجيا أتاحت أمام جيل Z وجيل Alpha وسائل غير مسبوقة للمشاركة في خدمة المجتمع، إذ أصبح بإمكان الطالب تطوير تطبيق رقمي ذكي أو تصميم حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي أو إنتاج محتوى معرفي يصل إلى جمهور واسع، من دون الحاجة إلى إمكانات مادية كانت تتطلب في السابق مؤسسات متخصصة وموارد كبيرة. وأشار إلى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد يمكن أن يتحول إلى فرصة ذهبية لإطلاق تحديات ابتكارية داخل المدارس والجامعات، تستهدف تطوير حلول واقعية لقضايا ملحة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ودعم أصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة، وتبسيط الخدمات المجتمعية.

شدد المهندس مينا غالي على أن القيمة الحقيقية لهذه المبادرات الرقمية لا تقاس بعدد المشروعات المشاركة أو مدى تطور الأدوات المستخدمة فحسب، وإنما بقدرتها الفعالة على معالجة احتياجات حقيقية وإحداث أثر ملموس يمكن قياسه، لافتاً إلى أهمية أن تتبنى المؤسسات التعليمية المشروعات الواعدة وتساعد أصحابها على تطويرها واختبارها، حتى لا تنتهي الأفكار المبتكرة بانتهاء المناسبة الوطنية، بل تتحول إلى حلول دائمة.

المدرسة كبيئة لتجسيد قيم الاتحاد

أكدت الدكتورة غدير أبوشمط، مديرة مدرسة الخليج الدولية، أن المدرسة تمثل البيئة الأولى التي يستطيع فيها جيل Alpha ممارسة قيم الاتحاد بصورة يومية ومستمرة، من خلال تعزيز التعاون بين الطلبة، واحترام الاختلاف الثقافي، وتحمل المسؤولية الفردية، والمشاركة في المبادرات الجماعية الهادفة.وضحت الدكتورة أبوشمط أن ترسيخ الانتماء الوطني لا يتحقق بمجرد تنظيم الفعاليات الوطنية الموسمية، وإنما من خلال الخبرات والمواقف التي يعيشها الطالب طوال العام الدراسي بأكمله، مما يجعل العملية التعليمية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

وأوضحت أن الاحتفال بعيد الاتحاد يمكن أن يتحول من نشاط تقليدي محدود إلى تجربة تعليمية متكاملة وشاملة، يشارك فيها الطلبة بفعالية في تصميم المبادرات وتنظيم الأنشطة وتقديم أفكار إبداعية تخدم مجتمعهم المدرسي، بحيث لا يقتصر دورهم على الحضور والمشاهدة السلبية، بل يصبحون مسؤولين مباشرة عن التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج القابلة للقياس والتقييم.

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التعليم التفاعلي وتعزيز الهوية الوطنية

قالت موزة محمد سالم المزروعي، معلمة دراسات اجتماعية، إن جيل Alpha يحتاج بشكل ملح إلى أساليب تعليمية تتناسب مع طبيعة البيئة الرقمية الديناميكية التي نشأ فيها، موضحة أن ربط تاريخ الاتحاد بحياة الطلبة اليومية يساعدهم على إدراك أن القيم التي أسهمت في بناء الدولة ما زالت حاضرة ومفعلة في مختلف جوانب المجتمع، وإن اختلفت صور تطبيقها تقنياً. وأشارت إلى أن من الممكن توظيف الألعاب التعليمية الحديثة والمحاكاة الرقمية التفاعلية في تقديم قصة الاتحاد، بحيث يشارك الطلبة في اكتشاف العلاقة الوثيقة بين القرارات التاريخية الكبرى والإنجازات الضخمة التي يعيشونها اليوم، بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعلومات وحفظ التواريخ والأحداث المجردة.

أكدت أن توظيف التكنولوجيا يجب ألا يكون هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة استراتيجية لتعميق الارتباط بالهوية الوطنية الأصيلة، موضحة أن الأنشطة التي تجمع بين المعرفة التاريخية الراسخة والعمل الجماعي الإبداعي تمنح الطلبة فرصة لفهم الاتحاد باعتباره تجربة مستمرة وحية في التعاون البناء وبناء المستقبل المشرق، وليس مجرد حدث تاريخي يُحتفى به مرة واحدة كل عام بطريقة شكلية.

رأت التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري أن العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية يمثلان مساحة مهمة وحيوية يلتقي فيها جيل Z وجيل Alpha حول قيم الاتحاد المشتركة، رغم اختلاف مراحلهم العمرية واهتماماتهم المتباينة، مشيرة إلى أن مشاركة طلبة الجامعات والمدارس في مشروعات مشتركة تتيح تبادل الخبرات القيمة وتنمية مهارات القيادة الفعالة والتعاون البنّاء والمسؤولية الاجتماعية. وأوضحت أن جيل Z يستطيع توظيف خبراته التقنية والتنظيمية المتقدمة في قيادة المبادرات المجتمعية، فيما يمكن لجيل Alpha المشاركة بأفكار إبداعية وأنشطة تتناسب مع مرحلته العمرية، مؤكدة أن الجمع بين الجيلين في مشروعات تخدم المجتمع يمنحهما تجربة عملية غنية لمعنى الاتحاد القائم على تكامل الجهود وتوحيد الأهداف نحو المستقبل.