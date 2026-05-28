جيل زد يدفع عجلة نمو قطاع التجزئة في الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي

تسلط هذه المقالة الضوء على الدور المتزايد لجيل زد في قطاع التجزئة الإماراتي، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان والإنفاق، ويفضلون التسوق الرقمي والأزياء والعطور والإلكترونيات. تشير التقديرات إلى أنهم يمثلون بين 15% و20% من إنفاق التجزئة، مع تأثير قوي على سلوك الاستهلاك والتحول نحو المنتجات الفاخرة والتجارب الرقمية.

يستمر جيل زد في تعزيز دوره كأحد المحركات الأساسية لنمو قطاع التجزئة والتسوق في الإمارات ، في سياق التحول السريع نحو ال اقتصاد الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك واعتماد متزايد على القنوات الإلكترونية لاكتشاف المنتجات واتخاذ قرارات الشراء، بالإضافة إلى انتشار استخدام الهواتف والأجهزة الذكية في مختلف مراحل رحلة المستهلك داخل السوق المحلي.

وفق تقديرات مستندة إلى بيانات الأمم المتحدة ونماذج توزيع الفئات العمرية، يشكل جيل زد بين 18% و22% من السكان، بينما يمثل جيل الألفية بين 15% و20%، ليصل مجموع الجيلين إلى ما بين 35% و45% من إجمالي السكان. تساعد مؤشرات اقتصادية على تأكيد استمرار نمو قطاع التجزئة بدعم القطاعات غير النفطية التي تقود النشاط الاقتصادي، خاصة التجارة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالاستهلاك المحلي، مما يعزز ديناميكية السوق ويواكب التحولات السريعة في سلوك المستهلكين.

تحليلات سلوك المستهلك تظهر أن جيل زد يمثل بين 15% و20% من إجمالي إنفاق التجزئة بشكل مباشر وغير مباشر، مع توقع ارتفاع هذه الحصة مع زيادة الدخل ومشاركة أكبر في سوق العمل. هذا التقدير يعكس تأثيراً متنامياً لهذه الفئة على قرارات الشراء الأسري، بما يتجاوز حجمها العددي في التركيبة السكانية.

يرى خبراء أن تأثير جيل زد يمتد لإعادة تشكيل سلوك الاستهلاك عبر الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في اكتشاف المنتجات، وتفضيل التجارب الفورية والمنتجات المرتبطة بالهوية الرقمية والمحتوى التفاعلي. تشمل اهتماماتهم في الأزياء الملابس السريعة والرياضية والإصدارات المحدودة المرتبطة بالاتجاهات الرقمية، بينما تحافظ العطور العربية والعالمية على حضور قوي بوصفها جزءاً من الهوية الشخصية والذوق الاجتماعي.

أما في الإلكترونيات، فيركزون على الهواتف الذكية والسماعات اللاسلكية والساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، مما يعكس اعتمادهم على التكنولوجيا في التواصل والعمل والترفيه والتسوق، وتحولها إلى عنصر أساسي في نمط حياتهم. بيانات مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط تشير إلى أن جيل زد والألفية يسجلان إنفاقاً أعلى بنحو 3.5 مرة مقارنة بالأجيال الأكبر سناً في بيئات التجزئة المرتبطة بالسفر، مع ميل واضح toward المنتجات الفاخرة.

البيانات تظهر أن جيل زد أكثر ميلاً بنسبة 2.5 مرة لشراء السلع الفاخرة مقارنة بالأجيال الأكبر سناً، خصوصاً في فئات العطور والإلكترونيات ومستحضرات التجميل، مما يعكس تحول مفهوم الفخامة نحو التجربة والهوية والاستهلاك الرقمي





