جيك بول يتعهد بالاعتزال إذا خسر أمام سيدريك دومبيه في دبي

الملاكم الأمريكي جيك بول يقطع وعداً بالاعتزال نهائياً عند هزيمته أمام الفرنسي سيدريك دومبيه، بينما يتوقع الفرنسي حسم النزال بلكمة واحدة في دبي.

أعلن الملاكم الأمريكي جيك بول خلال مؤتمر صحافي عقد في باريس التزامه بالاعتزال من الملاكمة بشكل نهائي بنسبة مئة بالمئة في حال خسارة مباراته المرتقبة أمام الفرنسي سيدريك دومبيه. يحدد النزال موعداً له في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل على حلبة " كوكا كولا أرينا" ب دبي ، وهو حدث رياضي كبير يجمع بين نجم اليوتيوب واللاعب المحترف.

تفاصيل المباراة وقواعدها الرسمية

يخوض جيك بول أول نزال احترافي له في دبي ضد سيدريك دومبيه الذي يحمل لقب بطل العالم مرتين في الكيك بوكسينغ. تنظم الشركة المنظمة "موست فاليوابل بروموشنز" هذا الحدث في قاعة "بافيلون كامبون" بالعاصمة الفرنسية باريس قبل انتقال الملاكمين إلى الإمارات العربية المتحدة.

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تُقام المواجهة وفقاً لقواعد الملاكمة الاحترافية على مدى ثماني جولات متتالية، حيث يخضع اللاعبون لوزن فئة "الكروزر" بحد أقصى يبلغ مئتي رطل أي ما يعادل تسعين كيلوغراماً وسبعين غراماً. يستخدم كلا الطرفين قفازات تزن عشرة أونصات لضمان معايير السلامة والأداء الفني المتعارف عليها دولياً في هذه الفئات الوزنية.

سجلات الانتصارات والتحليل التكتيكي

يدخل جيك بول النزال بسجل حافل يتضمن اثنتي عشرة انتصاراً منها سبعة بالضربة القاضية مقابل هزيمتين فقط، مما يعكس تجربة تراكمية في الحلبة. فيما يمتلك سيدريك دومبيه رصيداً ضخماً يضم خمسة وسبعين فوزاً في الكيك بوكسينغ بينها خمسة وأربعون بالضربة القاضية، مع سبع هزائم وتعادل واحد، بالإضافة إلى ستة انتصارات وهزيمة واحدة في الفنون القتالية المختلطة.

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يتوقع جيك بول حسم النزال بالضربة القاضية في الجولة الثالثة أو الرابعة مستغلاً الثغرات الدفاعية التي يراها في أسلوب منافسه الفرنسي. يرى بول أن دومبيه يعتمد على لكمات دائرية واسعة يسهل توقعها ويترك مساحات مكشوفة في دفاعه، مما يتيح له فرصة استغلال هذه النقاط منذ بداية المواجهة الأولى.

من جانبه، يقلل سيدريك دومبيه من قدرات المنافس الأمريكي ويعتمد على استراتيجية حسم المواجهة بلكمة واحدة فقط كما فعل في حياته الرياضية السابقة. يؤكد دومبيه أنه يستطيع إنهاء المباراة بسرعة رغم ثمانٍ جولات، مشيراً إلى أنه اعتاد دراسة المنافس في الجولة الأولى والدخول بقوة في الجولات التالية.

التحديات الشخصية وموعد بيع التذاكر

انتقد سيدريك دومبيه تنوع ضربات جيك بول معتبراً أنه يعتمد على ثلاث ضربات أساسية سهلة التعامل معها، وسخر من شهرته عبر منصة "يوتيوب" بأنها لا تعكس بالضرورة قدراته داخل الحلبة. ورغم تبادل الانتقادات الحادة حول الأساليب الفنية، أعرب دومبيه عن تقديره الشخصي لمنافسه على قبول التحدي وتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير.

أكد جيك بول أن خبرته المكتسبة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ساعدته على تطوير مستواه التقني، وأنه يطمح للتنافس على الألقاب العالمية خلال العامين أو الثلاثة الأعوام المقبلة. أشاد بول بمدينة دبي وجمهورها الوفي، وثقافة تنظيم مواجهة عشية عيد الميلاد تمنح الجماهير فرصة متابعة الحدث خلال العطلة السنوية.

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سيتم طرح تذاكر النزال رسمياً في الأحد الخامس عشر من نوفمبر الجاري عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. تتيح الشركة المنظمة التسجيل المسبق للراغبين في الحصول على أولوية الشراء لضمان حجز المقاعد المميزة لمشاهدة هذه المواجهة التاريخية.