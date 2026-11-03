جيسوس أوفينو حارس أندورا يواجه غضب الجماهير بعد وفاة اللاعب دي ميغيل

حارس مرمى أندورا جيسوس أوفينو يتعرض لضغوط هائلة بعد وفاة مهاجم تينيريفي جيسوس دي ميغيل إثر اصطدام أثناء المباراة في الدرجة الثانية الإسبانية.

يواجه جيسوس أوفينو ، حارس مرمى نادي أندورا الإسباني، ضغوطاً نفسية وجماهيرية شديدة للغاية في أعقاب الوفاة المأساوية لمهاجم نادي تينيريفي جيسوس دي ميغيل. وقع هذا الحادث الأليم خلال مباراة جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية ، حيث أدت إصابة خطيرة تعرض لها اللاعب إلى وفاته متأثراً بها.

ظروف الحادث المميت والتفاصيل الطبية

أفادت التقارير بأن الحادثة وقعت عندما غادر جيسوس أوفينو مرماه محاولاً التعامل مع إحدى الكرات بشكل غير معتاد في تلك اللحظة الحاسمة. اصطدم الحارس بقوة هائلة مع مهاجم تينيريفي جيسوس دي ميغيل، مما تسبب في إصابة بالغة انتهت بوفاة اللاعب الشاب. تابع جيسوس أوفينو عن كثب تطورات الحالة الصحية لدي ميغيل، متولياً هذه المتابعة عبر إداري الفريق والجهاز الطبي التابع لنادي أندورا طوال الفترة التي سبقت الوفاة.

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ردود الفعل الجماهيرية والعزلة الرقمية

تعرض جيسوس أوفينو لهتافات مسيئة من بعض الجماهير الغاضبة خلال المباراة التي جرت في ملعب هليودورو رودريغيز لوبيز، حيث وصل الغضب إلى حد وصفه بـ"القاتل" في ظل الأجواء المثقلة بالحزن. استجابة لهذه الضغوط الهائلة، قام جيسوس أوفينو بإغلاق حسابه الشخصي على منصة إنستغرام فوراً، وذلك لتفادي استقبال رسائل مؤلمة ومرتبطة بشكل مباشر بالواقعة المأساوية التي خلفت أثراً عميقاً في الأرواح.

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موقف إدارة النادي والتفاصيل الصحفية

كشف الصحفي إيفان ألفاريز خلال برنامج إل بارتيدازو المعروض على إذاعة كوبي الإسبانية، أن الحادث أحدث حالة من القلق الشديد داخل غرفة ملابس نادي أندورا. أكد النادي بوضوح أن حارسهم جيسوس أوفينو لم يتعمد بأي حال من الأحوال إيذاء اللاعب دي ميغيل، وأن الاصطدام وقع بشكل غير مقصود خلال مجريات اللعب الطبيعية للمباراة.

مساعي الاعتذار الشخصي بعيداً عن الإعلام

يفضل جيسوس أوفينو حالياً إجراء تواصل شخصي ومباشر مع عائلة اللاعب الراحل أو أحد المقربين جداً منهم لتقديم اعتذاره الحار والتعبير عن حزنه العميق وأسفه لما حدث. يرغب الحارس في أن يجري هذا التواصل الهادف بعيداً تماماً عن أضواء وسائل الإعلام، وأن يتم ذلك في الموعد الذي تراه أسرة دي ميغيل مناسباً، وذلك قبل إصدار أي تصريحات رسمية علنية بشأن الحادث.