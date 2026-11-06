جيري دوكو يعود لبلجيكا مع قائمة فان بوميل لأمم أوروبا

مارك فان بوميل يعلن قائمة بلجيكا المؤلفة من 26 لاعباً لمواجهة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية مع عودة دوكو ودي بروين.

أعلن المدير الفني البلجيكي مارك فان بوميل ، عن القائمة الرسمية لمعسكر منتخب بلاده استعداداً لخوض مباراتين حاسمتين في إطار دوري الأمم الأوروبية ، وسط عودة مميزة للنجم جيري دوكو بعد غياب طويل. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لمواجهة المنتخب التركي يوم 12 نوفمبر الجاري، يليها اللقاء مع منتخب إيطاليا الذي سيقام على أرضه في بروكسل بعد ثلاثة أيام فقط.

عودة دوكو وقائمة مفاجآت فان بوميل

يشهد استدعاء جيري دوكو، الذي يلعب لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عودة قوية إلى التشكيلة الوطنية بعد أن تغيب عن参与 المباريات الأربع الأولى في المرحلة الأولى من دوري الأمم الأوروبية. وقد خاض نجم السيتي آخر مباراة رسمية مع منتخبيه خلال بطولة كأس العالم 2026، ليكمل بذلك فترة غياب طويلة عن الفريق الأول.

Also read جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية لدبي: شراكة جود ودو تحقق إنجازا رقميا

وشملت القائمة التي أعلنها فان بوميل، يوم الجمعة، حضوراً قوياً بلغ عدده 26 لاعباً، مما يعكس رغبة المدرب في اختيار أفضل القوى المتاحة لتحقيق نتائج إيجابية. وقد جاء هذا القرار مدعوماً برؤية فنية واضحة تهدف إلى تعزيز التوازن بين الخبرة والحيوية داخل صفوف المنتخب الوطني البلجيكي.

استدعاءات جديدة واستبعادات مفاجئة

من بين المفاجآت الرئيسية في القائمة، استدعاء المهاجم هيوجو كويبرز الذي يلعب في الدوري المكسيكي، حيث يمثل اختياره خطوة غير تقليدية من جانب المراقبين والمدرب على حد سواء. كما دخل اللاعب الشاب جوسويه كونجولو، البالغ من العمر 20 عاماً، تاريخ المنتخب للمرة الأولى، رغم خوضه مباريات سابقة مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاماً.

Advertisement

وجاءت خطوة دمج كونجولو في القائمة بدلاً من مدافع ميلان كوني دي فينتر، التي أثار جدلاً صغيراً بسبب قرار الرفض الأخير. وقد أوضح فان بوميل أن كوني دي فينتر رفض الاستدعاء لأنه لم يكن راضياً عن بقائه على مقاعد البدلاء خلال ست مباريات شارك فيها بلجيكا في كأس العالم الماضية وفي دوري الأمم.

غيابات مؤثرة وتأثيرها على الخطط

تغيب عن القائمة الرسمية عدد من اللاعبين المهمين لأسباب صحية أو رياضية، مما أثر على خيارات فان بوميل التكتيكية. وكان المدافع زينو ديباست قد خرج من المعسكر بسبب إصابة، بينما غاب ماتياس فرنانديز باردو، لاعب نيوكاسل يونايتد، بسبب معاناته من مرض حال دون مشاركته.

كما استبعد فان بوميل من القائمة كل من ماليك فوفانا ولويس أوبيندا، مما دفعه للاعتماد على خيارات أخرى في خط الدفاع. وتعتبر هذه الغيابات تحدياً إضافياً للمدرب الهولندي الذي يحاول بناء تشكبة متوازنة قادرة على مواجهة تحديات الفرق المنافسة في البطولة الأوروبية.

تفاصيل القوائم والتحديات القادمة

وتضم قائمة حراس المرمى ياري دي بوشر من ألكمار، وسيني لامان من مانشستر يونايتد، ومايك بندرز من تشيلسي، بالإضافة إلى مارتن فانديفورت من رازن بال شبورت لايبزيغ. وفي خط الدفاع، يتواجد تيموثي كاستاني من فولهام، ماكسيم دي كويبر من برايتون آند هوف ألبيون، وبراندون ميخله من كلوب بروج.

Advertisement

ويتضمن الوسط وجود نخبة من النجوم أم كيفن دي بروين من نابولي، ومانديلا كيتا من بارما، ورومو لافيا من تشيلسي، مع وجود يوري تيليمانس من مانشستر يونايتد وهانز فاناكن من كلوب بروج. أما في خط الهجوم، فيتوقع أن يلعب جيري دوكو جنباً إلى جنب مع روميلو لوكاكو من فناربخشة، وشارل دي كاتيلير من أتلانتا، وغيرهم من المهاجمين البارزين.