المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكشف عن دور دبي وأبوظبي في صقل مواهب القتال، مع التركيز على صعود السعودية والإمارات.

أكد جيروم مازيت ، المدير العام ل رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مدينة دبي تحتل مكانة استراتيجية كمنصة أساسية لتطوير المواهب العربية في الفنون القتالية المختلطة ، مما يمكن الرياضيين من الوصول إلى المنافسات العالمية.

وأوضح مازيت خلال تصريحاته الصحفية أن انتشار رياضة الجوجيتسو بشكل واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر قاعدة تدريبية متينة ومتينة تساهم بشكل مباشر في إعداد جيل جديد من المقاتلين المحترفين القادرين على التنافس محلياً ودولياً.

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البنيات التحتية واللاعبون المحليون

وصف المدير العام رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل من كوكاكولا أرينا في دبي والاتحاد أرينا في أبوظبي بأنهما أفضل صالتين في المنطقة لاستضافة منافسات القتال المختلط.

شدد مازيت، الذي يقضي ثماني سنوات في الإمارات ويعتبرها وطنه الثاني، على أهمية وجود نجوم محليين مثل زمزم الحمادي وهادي عمر لإلهام الجيل الجديد، مؤكداً استحقاق المقاتلين الإماراتيين لخوض النزالات على أرضهم.

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أضاف أن ظهور زمزم الحمادي كأول سيدة إماراتية في هذه الرياضة، بالإضافة إلى استعداد مواهب أخرى للدخول، يؤكد أن الإمارات على وشك أن تكون الدولة التالية في المنطقة لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.

تحولات المشهد التنافسي في المنطقة

أفاد مازيت بأن المملكة العربية السعودية شهدت تحولاً جذرياً في السنوات الثلاث الماضية، حيث تم استثمار موارد كبيرة من قبل وزارة الرياضة لتطوير اللعبة، مما أدى إلى وجود نحو تسعة مقاتلين من المستوى العالي حالياً.

أوضح أن دولاً مثل مصر والمغرب والجزائر تمتلك بالفعل عدداً كبيراً من المواهب في الفنون القتالية، في حين أن نموذج السعودية يظهر كيف يمكن للدعم المؤسسي أن يخلق جيلاً جديداً من النجوم المحترفين بسرعة.

علاوة على ذلك، استشهد المدير العام بالمقاتل المصري عمر الدفراوي والمقاتل الأردني نورس أبزاخ كشواهد حية على قدرة الرابطة على دعم مسيرت运动员 وتطويرها نحو المستويات العالمية.

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رؤية استراتيجية للنمو المستدام

قارن جيروم مازيت الوضع الحالي بمنطقة الشرق الأوسط بأوروبا، حيث توجد بطولات راسخة مثل هيكساغون في فرنسا وأوكتاغون في ألمانيا وكيج ووريورز في بريطانيا، والتي تعد المقاتلين للانتقال إلى يو إف سي.

أضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت تفتقر إلى بطولة إقليمية شاملة، رغم نجاح محلي لبطولات مثل محاربي الإمارات التي تركز على السوق المحلي، مما يعزز الحاجة لمنظومة أوسع.

ختاماً، شدد مازيت على أن المهمة الأساسية للرابطة تتمثل في مساعدة مقاتلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الانتقال إلى المستوى التالي من الاحتراف والوصول إلى المنافسات العالمية عبر توفير الفرص المناسبة.