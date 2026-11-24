فوز الكاتب البريطاني جون هاريسن البالغ من العمر 81 عاماً بجائزة بوكر 2026 عن روايته "نهاية كل شيء"، محطاً رقماً قياسياً في سن الفائزين.

في ليلة من ليالي نوفمبر، تم اختيار الكاتب البريطاني جون هاريسن ، البالغ من العمر 81 عاماً، ليصبح أكبر الفائزين بجائزة بوكر الأدبية سنّاً على الإطلاق. حصل هاريسن على جائزة عام 2026 عن روايته الثالثة عشرة المعنونة " نهاية كل شيء"، ليُثبت أن مسيرته الإبداعية التي امتدت ستين عاماً بلغت ذروتها في هذا الوقت.

تفاصيل الفوز وتاريخ الرواية المميزة

قدم جون هاريسن هذه الرواية على منصة أولد بيلينغزغيت، حيث تتجاوز صفحات العمل الـ198، مما يجعلها أقصر كتاب في القائمة القصيرة للجائزة. تفوّقت روايته على أسماء أدبية كبرى، من بينهم الفائزان السابقان مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت، إضافةً إلى الكاتبة إليزابيث ستراوت. يُعدّ هذا الفوز استثنائياً نظراً لكون الكاتب يكتب في أدب الخيال العلمي منذ أكثر من خمسين عاماً، وهو مجال كان يُنظر إليه تقليدياً من بعيد في الأوساط الأدبية الرفيعة.

Also read «ميبا 2026» يسلط الضوء على توسع خدمات صيانة الطائرات بدبي

رؤية لجنة التحكيم وأهداف العمل الروائي

رأت ماري بيرد، أستاذة الدراسات الكلاسيكية ورئيسة لجنة التحكيم، أن الرواية تعمل كسياسة للحظة الراهنة من خلال عدسة المستقبل. وأشارت إلى أن النص الهجين يسمح بقراءات متعددة، حيث يمكن اعتباره رواية تشويق أو لغزاً أو هجاءً أو عملاً واقعياً. أكدت بيرد أن العمل يقلب القارئ رأساً على عقب، ويصفه بأنه يجسد فكرة أن النهاية ستكون عصية على الفهم الإنساني.

الجذور التاريخية وأزمة التفسير المالي

كشف جون هاريسن أن الشرارة الأولى للرواية نشأت بعد الأزمة المالية لعام 2008، حيث أراد تصوير إخفاق التفسير في المجتمع. استحضر الكاتب سؤال الملكة إليزابيث الثانية أمام أساتذة كلية لندن للاقتصاد في نوفمبر 2008، والذي تساءل عن سبب عدم قدرة الخبراء على التنبؤ بما حدث. ردّ الاقتصاديون حينها بأن الأزمة كانت نتيجة إخفاق في الخيال الجمعي للعقول اللامعة، وهو الوعي الذي انبعثت منه حبكة الرواية.

Advertisement

تحليل النقد الأدبي ورواية النهاية

تختلف رواية "نهاية كل شيء" عن أدب الخراب الكلاسيكي، حيث تخلو الكارثة في القصة من اسم أو سبب محدد، مما يعكس عالماً فقد قابليته للتفسير. على عكس رواية ماري شيلي "الإنسان الأخير" التي كان لها سبب معروف، أو أطروحة فرانك كيرمود التي رأت أن النهايات تمنح معنى للحياة، هنا تبقى النهاية غامضة. يعكس هذا النهج قلق العصر المعاصر حيال التغيرات السريعة التي تفوق قدرة البشر على فهمها.

علم نفس القراء وفضول مواجهة الخطر

يقدم علم النفس تفسيراً لاهتمام القراء بهذا النوع من الأدب، حيث وجدت دراسة أجراها كولتان سكريفنر وزملاؤه في ذروة جائحة كورونا أن محبي نهاية العالم يتمتعون بصمود أكبر. وصف سكريفنر هذا الدافع بـ"الفضول المرضي"، معتبراً أنه نزعة فطرية للتعرف على الأخطار لاتقائها. من خلال قراءة هذه الحكايات، يخضع القارئ لبروفة ذهنية في بيئة آمنة للتدرب على مواجهة ما قد يواجهه في الواقع.