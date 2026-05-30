جوليان ألفاريز يلتزم الصمت لتجنب الحديث عن عرض برشلونة

التزم جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد الصمت لتجنب الحديث عن عرض برشلونة، ويرغب في التركيز على الدفاع عن اللقب في المونديال.

كشف الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي أن جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد يلتزم الصمت لتجنب الحديث عن عرض برشلونة، ويرغب في التركيز على الدفاع عن اللقب في المونديال.

وتضاربت الأنباء حول الصفقة بين سخرية أتلتيكو مدريد من برشلونة ثم بيانه الجمعة الذي اتهم فيه النادي الكتالوني بالكذب لأنه لم يقدم أي عرض لألفاريز. وأكدت العديد من المصادر في نادي العاصمة اهتمام ألفاريز باللعب لبرشلونة، لكن الأتلتي لم يؤكد هذا الخبر بشكل رسمي. وفي هذه الأثناء، يقترب نيكولاس أوتامندي نجم مانشستر سيتي سابقاً وبنفيكا البرتغالي حالياً من العودة لبلاده عبر التعاقد مع نادي ريفر بليت وصيف الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، والذي يفاوض أيضاً مواطنه تياغو ألمادا نجم أتلتيكو مدريد





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جوليان ألفاريز، برشلونة، أتلتيكو مدريد، المونديال

United States Latest News, United States Headlines