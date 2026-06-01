جولدمان ساكس: ضعف الطلب في الصين وأوروبا يهدد توقعات النفط وقد يخفض برنت 10 دولارات

بنك جولدمان ساكس يحذر من أن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا قد يؤدي إلى خفض توقعاته لسعر برنت بنحو 10 دولارات للبرميل، رغم أن اضطرابات الشرق الأوسط قد ترفع الأسعار.

أكد بنك جولدمان ساكس في تقرير حديث أن ضعف الطلب على النفط في كل من الصين و أوروبا يشكل تهديداً كبيراً لتوقعاته السابقة لأسعار الخام، والتي كانت تشير إلى وصول سعر خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 83 دولاراً خلال الربع الرابع من العام الحالي.

ويرى البنك أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين وأوروبا الغربية، وخاصة مبيعات التجزئة لشهر إبريل نيسان، تشير إلى احتمالية وجود تقديرات هبوطية بنحو مليوني برميل يومياً على توقعات جولدمان ساكس المتحفظة بالفعل للطلب على النفط في إبريل نيسان. وفي حال تأكد هذه التقديرات، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض توقعات البنك لسعر خام برنت بنحو عشرة دولارات للبرميل، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح البنك أن ضعف الطلب على المواد الأولية للبتروكيماويات في أنحاء آسيا ينعكس بشكل واضح على انخفاض معدلات الاستخدام في مصانع الإيثيلين، وتراجع الإنتاج الصناعي في قطاع الكيماويات في كل من الصين واليابان. وأشار التقرير إلى نزول قدره 150 ألف برميل يومياً في الطلب الهندي على النفتا وغاز البترول المسال خلال شهر إبريل نيسان على أساس سنوي، مما يعكس تراجعاً في النشاط الصناعي في تلك الدول.

كما أكد البنك أن مؤشرات استهلاك وقود المركبات لا تزال ضعيفة في الصين وعدة دول أوروبية، على الرغم من أن الطلب يبدو متيناً في الولايات المتحدة والهند، مما يخلق تبايناً في الأداء بين المناطق المختلفة. وفي سياق متصل، أشار جولدمان ساكس إلى أن السوق أصبح أكثر تفاؤلاً بشأن احتمالات التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تقليص المستثمرين لمراكزهم المالية ومواصلة تراجع المخزونات المادية قبل إعادة الفتح المتوقعة لمضيق هرمز.

ومع ذلك، حذر البنك من أن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط قد تظل تدفع الأسعار إلى الارتفاع في أي وقت، مما يضيف بعداً جديداً من عدم اليقين إلى توقعات السوق. ويواجه قطاع النفط العالمي حالة من التقلب الشديد بين عوامل الضعف من ناحية الطلب والعوامل الجيوسياسية من ناحية أخرى، مما يجعل التوقعات المستقبلية مرهونة بتطور الأحداث في الأسابيع المقبلة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النفط جولدمان ساكس الطلب الصين أوروبا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ريال مدريد في الصدارة برقم تاريخي.. ما أغلى 10 أندية في العالم؟واصل ريال مدريد تربعه على عرش الأندية الأعلى قيمة مالية في عالم كرة القدم، بتصدره التصنيف نصف السنوي بقيمة بلغت 9.5 ملي

Read more »

عامل بلدية ألماني يعثر على 10 سبائك ذهبيةعثر عامل بلدية خلال أعمال قص العشب قرب حوض لاحتجاز مياه الأمطار في بلدة بانويتز الصغيرة...

Read more »

10 جوائز لـ«النظر إلى الشمس» في السينما الألمانيةهيمن فيلم «النظر إلى الشمس» (In die Sonne schauen) للمخرجة ماشا شيلينسكي على جوائز السينما الألمانية لعام 2026، بعدما حص

Read more »

أعلن مركز كواترو الرياضي عن المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو 2026»أعلن مركز كواترو الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو 2026»، الذي يُقام في إمارة عجمان بمشاركة واسعة من الأكاديميات والفرق الرياضية الخليجية. ويُقام المهرجان برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، خلال الفترة من 2 إلى 10 يوليو 2026. ويتضمن المهرجان إقامة بطولة أكاديميات كرة القدم لثلاث فئات عمرية، تشمل تحت 16 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 12 سنة، بمشاركة أكاديميات من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والعراق.

Read more »

خفيتشا كفاراتسخيليا أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا بعد قيادة باريس سان جرمان للقب الثاني توالياًالجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بعد مساهمته المباشرة في فوز باريس سان جرمان باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة، وكان له دور محوري في مباريات Knockout Stages خاصة في النهائي أمام آرسنال ونصف النهائي أمام بايرن ميونيخ.

Read more »

قفزة سوفت بنك 10% تدفع نيكاي لتجاوز 67 ألف نقطة وتتفوق على تويوتا في القيمة السوقيةارتفاع أسهم سوفت بنك اليابانية يدفع مؤشر نيكاي لتجاوز حاجز 67 ألف نقطة لأول مرة، متفوقاً على تويوتا في القيمة السوقية، مع تعزيز استثمارات الشركة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

Read more »