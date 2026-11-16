جولدمان ساكس يتوقع انخفاض أسعار النفط بحلول 2027 بفعل فائض المعروض

أصدرت بنك جولدمان ساكس تقريراً جديداً يتوقع فيه تراجع أسعار النفط عالمياً مع تزايد المعروض وضخامة الفائض المتوقع في 2027 رغم المخاطر الجيوسياسية الحالية.

أوضح بنك الاستثمار الأمريكي كبرى التوقعات حول مستقبل أسواق الطاقة، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت العالمي 88 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل، قبل أن يشهد تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 78 دولاراً للبرميل بحلول شهر ديسمبر من عام 2027. ويأتي هذا التوجه الصاعد في الأجل القصير مدفوعاً بشكل رئيسي بتصاعد الهجمات التي تستهدف حركة الشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط، مما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤثر مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.

توقعات الانخفاض الطويل الأمد وآليات السوق

يؤكد بنك الاستثمار الأمريكي أن أسعار الخام ستعود في نهاية المطاف إلى مستوياتها الطبيعية بناءً على عوامل العرض والطلب الأساسية، مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 دولاراً للبرميل في عام 2027، ليواصل هبوطه ليصل إلى 70 دولاراً للبرميل بحلول نهاية ذلك العام. ويعزى هذا الاتجاه الهبوطي المتوسط الأمد بشكل أساسي إلى الضغط المتزايد الناتج عن عودة فائض المعروض إلى الأسواق العالمية، والذي يعمل بشكل معاكس للارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية.

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المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار المنتجين

في مذكرة رسمية مؤرخة يوم الأحد، أشارت المؤسسة المالية إلى وجود مخاطر كبيرة محيطة بأسعار النفط، مشيرة إلى احتمالات صعود في الأجل القصير نتيجة تكثيف الهجمات على الشحن البحري والأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في المنطقة، بالإضافة إلى تعافي علاوة المخاطر المرتبطة بالاستثمار. وعلى الرغم من هذه الضغوط التصاعدية، حذر التقرير من وجود احتمالات هبوط للأسعار على المدى المتوسط بسبب تزايد المعروض وضعف الطلب العالمي أو انخفاض علاوة المخاطر عن مستواها في السيناريو الأساسي، مما يجعل السوق عرضة لتقلبات حادة.

توقعات أسعار المنتجات النفطية والديزل

يرى بنك الاستثمار أن أسعار المنتجات النفطية الفرعية ستتراجع بمرور الوقت، لكنها من المتوقع أن تظل فوق متوسطاتها التاريخية بكثير، حيث تم التوقع أن يبلغ متوسط سعر الجملة لديزل في الولايات المتحدة 150 دولاراً للبرميل في عام 2027، مما يعكس استمرار ارتفاع هوامش التكرير والطلب على مشتقات النفط حتى في ظل تراجع أسعار الخام الخام.

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انخفاض الأسعار اليومي واستعادة تدفقات الشحن

انخفضت أسعار النفط في جلسة اليوم الاثنين وسط توقعات متزايدة بوجود فائض في المعروض العالمي، بعد أن عادت شحنات النفط والمنتجات القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل اندلاع التوترات العسكرية الأخيرة، مما يسهم في تطبيع تدفقات الإمداد. وفي خطوة موازية لدعم استقرار الأسواق، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لدعم نقل شحنات الوقود بين موانئها المحلية، بهدف تخفيف الضغط على سلاسل التوريد الداخلية وتقليل التقلبات الحادة في الأسعار المحلية.

السيناريو الأساسي وفائض الإنتاج المتوقع

حدد بنك الاستثمار السيناريو الأساسي لآفاق السوق على أنه ينطوي على بلوغ فائض في عام 2027، والذي يُعرف إحصائياً بأنه حجم إنتاج النفط مطروحا منه الطلب النهائي الكلي على النفط، ليصل هذا الفائض إلى مليوني برميل يومياً، وهو رقم يشير إلى ضغط تنافسي شديد على الأسعار في الأجل البعيد.