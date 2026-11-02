جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار النفط إلى 140 دولارا في 2027

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار النفط لبرنت إلى 140 دولارا بحلول 2027 بسبب مخاطر الإمدادات والصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

رفع مصرف جولدمان ساكس يوم أمس الأحد توقعاته بشكل كبير ل أسعار النفط العالمية، مبرراً هذا القرار بارتفاع المخاطر الجيوسياسية التي تهدد سلاسل الإمداد. وأوضح البنك أن سعر خام برنت قد يصل إلى مستوى 140 دولاراً للبرميل خلال عام 2027، وهو رقم يعكس توتراً متزايداً في أسواق الطاقة. يأتي هذا الإعلان في ظل مخاوف متصاعدة من انقطاع الإمدادات نتيجة التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، مما دفع المحللين إلى مراجعة توقعاتهم للأعوام القادمة.

تعديلات جوهرية في توقعات خام برنت

شهدت توقعات البنك لهذا العام ارتفاعاً ملحوظاً، حيث رفع سعر خام برنت المتوقع لشهر ديسمبر إلى 105 دولارات للبرميل، مقارنة بـ 90 دولاراً كانت متوقعة سابقاً. كما ارتفعت توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 94 دولاراً، متجاوزاً التقدير السابق البالغ 81 دولاراً للبرميل. يشير هذا الارتفاع إلى نظرة أكثر تشاؤماً حول توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار الحروب التجارية والتوترات الإقليمية.

Also read افتتاح موسم مضمار جبل علي 2026-2027 بانتصار الجواد أون ذا واي

بالنسبة لمتوسط الأسعار في عام 2027، رفع البنك توقعاته لخام برنت إلى 88 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت تقدر بـ 80 دولاراً. وفي المقابل، ارتفع تقديره لخام غرب تكساس الوسيط ليصل إلى 78 دولاراً للبرميل، مقابل 73 دولاراً في التوقعات السابقة. هذه الأرقام تعكس اعتقاد البنك بأن الأسواق ستستمر في دفع علاوة مخاطر عالية، مما يدعم الأسعار على المدى المتوسط والطويل.

سيناريوهات تصاعد الأسعار والمحفزات

في سيناريو الصعود المفترض، توقع بنك جولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل، مع متوسط سنوي يبلغ نحو 130 دولاراً في عام 2027. وأشار البنك في مذكرته إلى أن الأسواق تتوقع رفع علاوة المخاطر، مما يعكس مخاطر تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. وأكد أن طول أمد صدمات الإمدادات النفطية الكبرى السابقة يلعب دوراً مهماً في تشكيل هذه التوقعات.

Advertisement

أضاف البنك أن رأي كثير من المشاركين في السوق يشير إلى صعوبة تحقيق انفراجة دبلوماسية دائمة في المنطقة. وأكد أن تكثيف الهجمات على حركة الشحن، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية، وعلاوة المخاطر الأكثر استمراراً، تظل المحفزات الرئيسية لاحتمال ارتفاع الأسعار. هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة غير مستقرة تجعل من الصعب التنبؤ بحركة الأسعار بدقة على المدى القصير.

تطورات السوق والتوترات الجيوسياسية

في المقابل، انخفض خام برنت بأكثر من واحد بالمئة إلى 111.84 دولاراً للبرميل اليوم الاثنين. هذا الانخفاض جاء بعد أن أجرى مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي، بهدف الدفع نحو اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران. هذه المحادثات تهدف إلى تهدئة التصعيد ومنع توسع الصراع الذي قد يهدد إمدادات النفط في الخليج العربي.

على الرغم من هذا الانخفاض اليومي، أنهى خام برنت شهر أكتوبر عند أعلى مستوياته في ستة أشهر. يعكس هذا الأداء مخاوف كبيرة من أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يتصاعد مجدداً بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقرر عقدها يوم الثلاثاء. هذه الانتخابات قد تفتح الباب أمام تغييرات في السياسات الخارجية الأمريكية، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية.