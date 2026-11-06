جولدمان ساكس يخفض توقعات الذهب 500 دولار بنهاية 2026

أعاد بنك جولدمان ساكس تشكيل توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 ليرتفع إلى 4150 دولاراً للأونصة بسبب تشديد السياسة النقدية الأمريكية، مع تفاصيل حول سيناريوهات المستقبل.

أعلن بنك جولدمان ساكس عن تعديل رسمي في توقعاته الخاصة ب سعر الذهب بنهاية عام 2026، حيث انخفض الرقم من 4650 دولاراً إلى 4150 دولاراً للأونصة الواحدة. يعزى هذا الانخفاض الصريح في التوقعات بشكل مباشر إلى تداعيات الموقف الأكثر ميلاً للتشديد النقدي الذي أظهره مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال الأشهر الماضية. يبرز هذا الإجراء المالي تحدياً واضحاً أمام مسار الأسعار الذي كان متوقعاً سابقاً، حيث يؤثر الارتفاع المستمر في معدلات الفائدة سلباً على مراكز المستثمرين. هذا التأثير يؤدي حتماً إلى رحلة أكثر اعتدالاً وواقعية لارتفاع أسعار الذهب بشكل عام مقارنة بالتوقعات السابقة.

آلية عمل البنوك المركزية واستجابة السوق

يوضح بنك جولدمان ساكس أن البنوك المركزية ما زالت توفر طلباً هيكلياً قوياً ودعماً أساسياً للسوق، لكنها تقف في مواجهة أخرى متنامية. يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الحالي يؤثر بشكل مباشر على مراكز المستثمرين، مما يحد من قدرتهم على المضاربة أو الشراء المكثف. هذه الديناميكية بين الطلب الهيكلي والمضغوطات السعرية تؤدي إلى مسيرة أكثر اعتدالاً لارتفاع أسعار الذهب بشكل عام، بدلاً من القفزات الحادة التي كانت متوقعة. يظل الدعم الهيكلي من البنوك المركزية عاملاً أساسياً، لكنه لا يتغلب بشكل كامل على كلفة الفرصة البديلة المرتفعة للأصول غير المنتجة حالياً.

جدول خفض الفائدة المتوقع وتنافس الطلب

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة من أواخر عام 2027 وحتى أوائل عام 2028 بشكل فعلي. من شأن هذا الخفض المستقبلي في تكاليف الاقتراض أن يزيل القيود المفروضة على ارتفاع أسعار الذهب في تلك الفترة الزمنية. يتيح هذا التحول في السياسة النقدية لطلب المستثمرين من القطاع الخاص بالتنافس مرة أخرى مع عمليات الشراء الهيكلية الضخمة للبنوك المركزية. يعود ذلك إلى تحسين العائد النسبي وتقليل كلفة الاحتفاظ بالذهب، مما يعيد جذب رأس المال الخاص نحو هذا المعدن الثمين كملاذ آمن ومحافظ على القيمة.

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سيناريوهات بديلة وتأثير أسواق الطاقة

في سيناريو متفائل يتضمن رفعا إضافياً لأسعار الفائدة في مارس وزيادة سعر الفائدة النهائي، يتوقع البنك أن يصل سعر الذهب إلى 4660 دولاراً للأوقية بحلول نهاية عام 2027. هذا الرقم يعكس تفاعلاً معقداً بين العوامل النقدية وتوقعات التضخم في تلك الفترة المحددة. يضيف بنك جولدمان ساكس تحليلاً دقيقاً لمخاطر جانبية أخرى قد تؤثر على مسار السعر، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط. يذكر البنك أن أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط يمكن أن يزيد من الضغوط التضخمية من خلال عمليات بيع منهجية من قبل المستثمرين للمضاربة على الطاقة.

تأثير تقلبات الأسهم على سيولة السوق

قد يؤدي أي انخفاض حاد في أسعار الأسهم مبدئياً إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل مفاجئ وقصير الأمد في حال حدوث صدمات سوقية. يحدث هذا لأن طلبات تغطية الهامش وخفض المديونية تجبر المستثمرين على زيادة السيولة النقدية بسرعة لسداد الديون أو تغطية الخسائر. هذا الضغط على السيولة يجعل المستثمرين يتخلون عن أصول مثل الذهب للبيع، مما يخلق انخفاضاً مؤقتاً في السعر رغم العوامل الأساسية الداعمة له. يظل هذا العامل الثانوياً مهماً للمحللين الذين يراقبون ارتباط الذهب بالأسواق المالية الكبرى في فترات التقلب الشديد.